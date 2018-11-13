"كتائب القسام" تقود عمليات الرد على العدو و"سرايا القدس" تتوعده باشد مما يتوقع في الساعات القادمة
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جرينتش+2 09:24
شاهد “كمين العلم” الذي أدى إلى مقتل وإصابة 6 من الضباط والجنود الإسرائيليين/ فيديو

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