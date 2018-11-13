شاهد “كمين العلم” الذي أدى إلى مقتل وإصابة 6 من الضباط والجنود الإسرائيليين/ فيديو

عرضت فضائية الميادين مشاهد حصرية لكمين العلم الذي نفذّته ألوية الناصر صلاح الدين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في 17 شباط/ فبراير 2018.

وقد أسفرت هذه العملية عن مقتل وإصابة 6 من الضباط والجنود الإسرائيليين.

وقال ” أبو مجاهد”، الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في غزة “للميادين” إن “كمين العلم إهداء لأبناء الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة الذي يواصل دعمنا”.

وأوضح أبو مجاهد أن الظروف الميدانية في شباط/ فبراير 2018 لم تسمح بنشر مشاهد كمين العلم النوعي، وأضاف يقول ان “كمين العلم يؤكد أن المقاومة تسجّل نقاطاً مهمة في مواجهة الاحتلال، مؤكداً انه” إذا واصل الاحتلال عدوانه سيشاهد المزيد من هذه العمليات النوعية”.