رغم محاولات اسعافه.. انتحار موقوف في مركز امن الجويدة

اقدم موقوف في مركز امن الجويدة مساء امس الاثنين، على الانتحار شنقا مستخدما قطعا من ملابسه، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر الامني في بيان له، انه جرى محاولة إسعافه إلا انه ما لبث وان فارق الحياة، حيث تم استدعاء الطبيب الشرعي ومدعي عام عمان ومدعي عام الشرطة لمباشرة التحقيقات وفق الأصول القانونية.

وأضاف، ان مدعي عام عمان قام بضبط أقوال المشتكين على الشخص المنتحر واحد الشهود الذي كان داخل المركز الأمني الذي اكد في أقواله انه شاهد الشخص المعني أثناء أقدامه على الانتحار وحاول ثنيه إلا انه لم يتمكن من ذلك وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

وبين المصدر الأمني انه كان قد جرى مساء أمس ضبط الشخص المنتحر، وبحقه ثلاث مذكرات إحضار من قبل احدى دوريات النجدة في منطقة الجويدة بعد ورود شكوى بحقه من قبل أصحاب احد المحال التجارية اثر قيامه بتهديدهم بالاعتداء عليهم بواسطة أداة حادة كانت بحوزته وحرق محلهم، حيث جرى اصطحابه إلى مركز امن الجويدة.