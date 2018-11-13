رئيس تحرير صحيفة تونسية يقاضي السفير السعودي بتهمة احتجاز صحفيين

رفع توفيق العوني، رئيس تحرير صحيفة الحرية التونسية، دعوى قضائية ضد السفير السعودي لدى تونس محمد بن محمود العلي ومدير مكتبه بتهمة الاحتجاز والاعتداء.

وكشف موقع إخباري تونسي عن قيام السفارة السعودية لدى تونس باحتجاز صحفيين تونسيين داخل مبنى السفارة بعد أيام من حادثة مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي.

وقال العوني لإذاعة “حنبعل إف إم” المحلية، إن السفير ومدير مكتبه احتجزا طاقم الصحيفة خلال زيارة لمقر السفارة من أجل حوار صحفي في الـ23 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح العوني أن الحوار تم بموافقة السفير العلي، ولكن بعد دخولهم السفارة تعمد مدير مكتبه التهجم على طاقم الصحيفة ونزع هواتفهم الجوالة بالقوة واحتجز المصور.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقرت الرياض بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر ما قالت إنه “شجار”، دون أن تكشف عن مكان الجثة، وهي الرواية التي قوبلت بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية تحدثت عن إرسال فريق لتخدير وخطف الصحفي السعودي.

وبحسب التسجيلات الصوتية، التي بحوزة السلطات التركية، فإن “خاشقجي” قتل بوضع كيس على رأسه، وعقب ذلك، تم تقطيع جسده بمنشار عظم، ثم إذابته باستخدام محلول “الأسيد”، والتخلص بعد ذلك من المحلول عبر إلقائه في أنابيب شبكة الصرف الصحي.