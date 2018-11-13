تساقط الامطار بعد ظهر اليوم وتشكل السيول في المناطق المنخفضة

تتأثر المملكة اليوم الثلاثاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر الغيوم تدريجيا على ارتفاعات مختلفة لتتحول الاجواء ما بين غائم جزئيا الى غائم، وتسقط بمشيئة الله، اعتبارا من ساعات الظهر زخات من المطر بين الحين والأخر، وتكون غزيرة احيانا مصحوبة بالبرق والرعد، وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق، ما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.

كما ان من المتوقع ان تكون زخات المطر في ساعات الليل اكثر غزارة في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تنخفض درجات الحرارة قليلا غدا، وتكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة، مع تساقط زخات من المطر بمشيئة الله، قد تكون غزيرة على فترات في أجزاء متفرقة من المملكة مصحوبة بالرعد احيانا، ما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم الخميس مع استمرار الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة، وسقوط زخات من المطر بين الحين والاخر قد تكون في أجزاء من شرق وجنوب شرق المملكة غزيرة احيانا، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وستتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 21 – 11 درجة مئوية والمناطق الشمالية 21 – 12 والمناطق الجنوبية 19- 10 فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 28 والصغرى 19 درجة مئوية.