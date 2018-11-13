بعدما تنازلت عن مقاضاته.. امريكية تتزوج من رجل تحرش جنسياً بكلبتها

قامت سيدة أمريكية، بالتنازل عن دعوى قضائية حركتها ضد صديقها الذي اعتدى جنسيا على كلبتها، وقامت بالزواج منه.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ميرور”، فقد تم تصوير غوتيريز، وهو يعتدي على الكلبة برنسيس بأصابعه.

ووجهت السيدة التي لم يتم نشر اسمها، تهمة التحرش الجنسي لصديقها، ليحكم عليه بإطلاق السراح المشروط، مع عدم السماح له بامتلاك أي حيوان أليف مدة 5 سنوات.

وعقب شهور من الواقعة قامت السيدة بالتخلص من كلبتها والتزوج من غوتيريز صاحب الـ40 عاما.

يذكر أن الجاني قد التزم بالخضوع لجلسات العلاج النفسي مدة عام، ليتم شطب الجنحة من سجله الجنائي.