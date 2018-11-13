بسام كوسا يعيد في “سلاسل دهب” ديمة بياعة الى دمشق

أعلنت شركة “غولدن لاين للإنتاج والتوزيع الفني” انضمام الفنانة السورية كاريس بشّار الى جانب النجم القدير بسّام كوسا في بطولة المسلسل السوري الضخم “سلاسل دهب”.

كما اعلنت عن توقيع الفنانة السورية ديمة بيّاعة على كشوف أبطال العمل الدرامي، وعودتها إلى التصوير في دمشق بعد انقطاع دام 8 سنوات.

وكشفت الشركة أن مثلث النجوم بانتظار توقيع فنانة رابعة من العيار الثقيل، لاستكمال مربع البطولة.

ويبدأ المخرج إيّاد نحّاس خلال الأيام القليلة المقبلة عمليات تصوير “سلاسل دهب” من تأليف الكاتب سيف رضا حامدفي العاصمة دمشق، والمعد للعرض خلال شهر رمضان المقبل في عام 2019.

وينتمي العمل الى فئة البيئة الشامية، ويضم أيضاً في البطولة نخبة من الممثلين السوريين، منهم سحر فوزي، ومهى المصري، وعلي كريم، وزينة بارافي، وطيف ابراهيم، وسواهم.