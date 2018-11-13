باغنياتها المحببة.. ماجدة الرومي تختتم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة

اختتم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة دورته السابعة والعشرين مساء امس الاثنين بحفل للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي على المسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية.

وبعد غياب سنوات طويلة عن المهرجان قدمت ماجدة الرومي على مدى ساعة ونصف الساعة باقة من أبدع أغانيها بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفلهارموني بقيادة الموسيقار نادر عباسي.

وكان من بين ما غنت (عم يسألوني عليك الناس) و(عيناك ليال صيفية) و(اسمع قلبي) و(متى يأتي المساء) و(مطرحك بقلبي) و(لا تسأل) و(اعتزلت الغرام) و(كلمات).

وتسلمت المطربة اللبنانية خلال الحفل درع تكريم والدها الموسيقار الراحل حليم الرومي الذي كرمه مهرجان الموسيقى العربية هذا العام ضمن مجموعة شملت 17 شخصية أثرت الحياة الفنية في مصر والعالم العربي.

وقد شمل برنامج المهرجان الذي بدأ في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 43 حفلا في القاهرة والإسكندرية ودمنهور وطنطا. وشارك في المهرجان فنانون من مصر والسعودية والبحرين والكويت والأردن والعراق وتونس ولبنان.

وكان من أبرز المشاركين في المهرجان التونسية لطيفة والكويتية نوال والسعودي رام عبد الله والعراقي همام إبراهيم واللبناني وائل جسار والمصري مدحت صالح.

وسبق حفل ختام المهرجان مساء امس الاثنين تسليم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم لجوائز )مسابقة رتيبة الحفني للموسيقى والغناء( التي تقام سنويا باسم مؤسسة ورئيسة المهرجان الراحلة.