الصحفيون في غزة يجتمعون للتضامن مع فضائية الأقصى على أنقاض مقرها المدمر

على أنقاض مقر فضائية الأقصى المدمرة، تجسدت الوحدة الإعلامية الفلسطينية، خلال وقفة تضامنية مع الفضائية التي استهدفها الطيران الحربي الإسرائيلي بالصواريخ، غير مكترث بالقوانين الدولية التي تجرم استهداف المنشآت المدنية ولا تشكل خطراً على الاحتلال.

فقد اجتمع الصحفيون بدعوة من منتدى الإعلاميين للتعبير عن تضامنهم مع الفضائية، واستنكارهم الشديد لاستهداف الفضائية للمرة الثانية بشكل كامل، مطالبين جميع المؤسسات الدولية باستنكار هذه الجريمة، ولجم الاحتلال على جرائمه بحق حرية الرأي والتعبير التي كفلتها المواثيق الدولية كافة.

وقد عبرت لجنة دعم الصحفيين عن أدانة جريمة استهداف الاحتلال لمقر فضائية الأقصى، وقالت اللجنة ان هذه الجريمة قد فشلت في حجب بثها، حيث رفعت فضائية الاقصى شعار “التغطية مستمرة” بعد دقائق فقط من تدمير مقرها.

وأشار صالح المصري رئيس اللجنة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سجله حافل باستهداف الصحفيين، فقد سبق وأن قام بحجب عمل فضائية الأقصى داخل اسرائيل، وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة، وقام بقصفها في عدوان 2014، ولكن في كل مرة كانت فضائية الأقصى ترفع شعارها “التغطية مستمرة”، في رسالة تحد للعدوان الإسرائيلي، فمفادها أن هذا العدوان الإسرائيلي البربري سيبوء بالفشل.

ودعا الجميع للوحدة في الميدان، وبالخصوص الزملاء الصحفيين في الضفة الغربية للخروج والتضامن مع فضائية الأقصى وإدانة هذا الفعل البربري الذي يستهدف هذا الصوت الحر.

الجدير ذكره، أن الطيران الحربي الإسرائيلي دمر مقر فضائية الأقصى بنحو 14 صاروخاً، ما أحدث دماراً في المنازل المجاورة.