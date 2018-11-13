“التلغراف” البريطانية تكشف ان المانيا وغيرها بالاتحاد الاوروبي تمول جماعات ارهابية في ادلب

كشفت صحيفة التلغراف البريطانية، امس الاثنين، أن الحكومة الالمانية واعضاء آخرين في الاتحاد الاوروبي يمولون جماعات ارهابية متطرفة لاتزال موجودة في مدينة ادلب السورية وينخرطون في صراع ضد الجيش السوري .

ونقلت الصحيفة عن مصادر اعلامية المانية قولها إن ” ما لايقل عن 37.5 مليون يورو تم نقلها الى الجماعات الارهابية عن طريق وزارة الخارجية الالمانية “.

واضافت أن “برلين دفعت حتى الان 49 مليون يورو للارهابيين الذين يقاتلون للاطاحة بالحكومة السورية ويسرت نقل اموال مماثلة من قبل اعضاء اخرين في الاتحاد الاوربي”.

وطبقا للتقرير فان “الحكومة الالمانية لم تكشف عن القائمة الدقيقة لمتلقي الاموال خوفا من اثارة غضب روسيا وغيرها من الاطراف المشاركة في الحرب السورية”، مبينا أن “هذه المعلومات تم الكشف عنها في إجابة قدمها وزير الخارجية الألماني ، والتر ليندنر ، على سؤال طرحه عضو البرلمان الأوروبي إيفريم سومر”.