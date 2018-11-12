وزارة التربية تتابع حادثة اعتداء على معلم مدرسة بلواء بني كنانة

تابعت وزارة التربية والتعليم، باهتمام كبير حادثة الاعتداء من قبل أحد أولياء أمور الطلبة اليوم الاثنين على معلم في مدرسة الحمة الأساسية التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة، بحسب الناطق الرسمي باسم الوزارة وليد الجلاد.

وقال الجلاد لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، ان الوزارة تواصلت مع مديرة التربية والتعليم للواء بني كنانة الدكتورة أميرة كيوان التي أكدت نقل المعلم إلى مستشفى اليرموك بواسطة الدفاع المدني، وكذلك التواصل مع متصرف اللواء والجهات المعنية للسير في الإجراءات اللازمة بحق المعتدي.

واكد الجلاد رفض وزارة التربية والتعليم الشديد لكل أشكال العنف في المدارس بشكل عام، والاعتداء على المعلمين تحت أي مبرر.

وقال إن الوزارة اوعزت إلى ادارة الشؤون القانونية للسير في الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدي.