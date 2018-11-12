من بينهن سارة نتنياهو.. أبرز الزوجات الفاسدات لرؤساء فاسدين

رغم مرور فترة طويلة منذ كانت سيدة الفلبين الأولى فقد جاء الحكم القضائي الأخير بسجنها ليسلط الضوء على هذه الفترة من حياتها عندما كانت زوجة الرئيس السابق فرديناند ماركوس المتهم باختلاس 10 مليار دولار والذي فر مع أسرته عام 1986 إثر انتفاضة شعبية في بلاده وقد توفي ماركوس عام 1989 في المنفى وعاد ورثته واستأنفوا العمل السياسي حيث أن إيميلدا ماركوس حاليا عضو في مجلس الشيوخ بالفلبين.

وفي الواقع أنه إلى جانب إيميلدا هناك العديد من زوجات المسؤولين السابقين اللائي اتهمن بالفساد وفي ما يلي قائمة بأبرزهن:

إميلدا ماركوس

أدانت محكمة فى الفلبين السيدة الأولى السابقة “إيميلدا ماركوس” زوجة الرئيس الأسبق “فرديناند ماركوس” فى اتهامات تتعلق بالفساد.

وأفادت الأنباء أن المحكمة أدانت إيميلدا ماركوس البالغة من العمر 89 عاما فى سبعة اتهامات تتعلق بالفساد وقضت بسجنها لمدة تتراوح بين 6 أعوام و11 عاما لكل اتهام.

وأشارت إلى أن ماركوس لم تحضر جلسة المحكمة إلا أنه تم إصدار مذكرة اعتقال بحقها.

سارة نتنياهو

اتهمت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ”الاحتيال” وخيانة الأمان بسبب سوء استخدام المال العام، وذلك عبر إنفاق مبالغ طائلة على وجبات الطعام.

وأنفقت سارة نتنياهو، 100 ألف دولار مقابل وجبات طعام، طلبتها إلى منزلها بين عامي 2010 و2013، وفقا للائحة اتهام تم تقديمها من قبل النيابة العامة لمحكمة في القدس، كما أنها أنفقت 10 آلاف دولار من أجل جلب طهاة إلى منزلها، وفقا للائحة الاتهام.

ليلى بن علي

أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بسجن كل من الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي 10 سنوات، في قضية فساد.

وأوضح الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية لوكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب” أن القضية تتعلق بـ”جرائم فساد مالي وإداري في قطاع البيئة”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه الجرائم تتعلق بتأجير وزارة البيئة عقارات تملكها لأقارب ليلى الطرابلسي بطريقة غير قانونية.

روسمة منصور

وجه الادعاء في ماليزيا إلى روسمة منصور زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق 17 اتهاما تتضمن غسل الأموال.

يأتي ذلك في إطار تحقيقات سلطات مكافحة الكسب غير المشروع في اختفاء مليارات الدولارات من أموال الدولة.

غريس موغابي

عرفت غريس موغابي زوجة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي بولعها بالتسوق وشراء السلع ذات العلامات التجارية المميزة، كما عرفت بتورطها في قضايا فساد.

وتشير تقارير إلى أنها أشرفت خلال فترة توليها منصب السيدة الأولى على بناء قصرين. وحصلت على ممتلكات عقارية منها ممتلكات في هونغ كونغ وغيرها.

وقد شملت تلك المرأة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2002 على شخصيات مقربة من موغابي احتجاجا على تدهور أوضاع حقوق الإنسان وتأزم الأوضاع الاقتصادية.