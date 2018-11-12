من أنا ..!؟

سألتني من أنت..؟!
فقلت لها :
أنا وأعوذ من كلمة أنا
أنا العبد الفقير لله
ابن الأرض والتراب
جذوري كنعانية
هويتي فلسطينية
ماركسي الانتماء
وناصري الهوى
رضعت حليب المبادىء
والقيم والكرامة
من ثدي امي
أنا كاتب الفقراء
والغلابة
المنحاز لقضايا الحرية
المنتصر للقضية الطبقية
أنا عاشق القدس والأقصى
وأسوار عكا
وبحر يافا
وحدائق حيفا
ومرج ابن عامر
أنا من أبحر في يم
المعرفة
واغترف اللغة من
لسان العرب
أنا من تلا القرآن الكريم
والأحاديث النبوية
وقرأ ماركس ولينين
وانتمى للماركسية
آمن بالإنسان
وتسلح بفكر الالتزام
وثقافة المقاومة
والثورة
والناصرية
أنا من شغف بالمعلقات
وقصائد المتنبي
ولزوميات المعري
وعشق غزليات نزار
ووتريات النواب
وأشعار الكفاح
والمقاومة
ونشأ على قصائد درويش
والقاسم
زياد
وراشد
أنا من عايش الانكسارات
والانتكاسات
والهزائم
وأنا من يزرع الفرح
في عيون الأطفال
ويوزع الابتسامات
على وجوه العمال
أصحاب الجباه السود
تحت أشعة الشمس الحارقة
اللاهبة
وأنا من يكتب قصائد الحب
والوجدان
فيناجي المرأة
ويحاكي الانسان
والوطن
ويحلم بالغد
والقادم الأجمل