مصرع ضابط اسرائيلي واستشهاد 7 فلسطينيين بينهم قائد قسامي باشتباك ليلي شرق خان يونس في قطاع غزة
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جرينتش+2 11:44
مصرع ضابط اسرائيلي واستشهاد 7 فلسطينيين بينهم قائد قسامي باشتباك ليلي شرق خان يونس في قطاع غزة

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