مئات الوطنيين والعروبيين الخليجيين الاحرار يطالبون حكامهم بوقف التطبيع المشين مع العدو الصهيوني

وجه المئات من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العروبيين الاحرار دعوة الى حكامهم، لوقف كافة أشكال التّطبيع مع الكيان الصهيوني وتفعيل قوانين المقاطعة.

وقد طرح هؤلاء الوطنيون والقوميون الشجعان عريضة على الانترنت، داعيين أبناء الخليج للتوقيع عليها، رفضاً للمساومة على القضية الفلسطينية، ومطالبة حكوماتهم بالوفاء بالتزاماتها التاريخية والأخلاقية باتخاذ خطوات عملية وملموسة لنبذ التطبيع على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية.

وقد وقع حتى هذه اللحظة ما يزيد عن 500 خليجي بأسمائهم الصريحة على العريضة المطروحة للتوقيع على الانترنت.

وجاءت مطالب الموقعين على العريضة محددة بأربع نقاط، الأولى: المطالبة بإعادة تفعيل قوانين مقاطعة الكيان الصهيوني في الخليج، تماشياً مع تطلّعات شعوب المنطقة، وذلك لمنع كافة أشكال التطبيع وعلى رأسها المقابلات الرسمية وغير الرسمية مع مسؤولي العدو، وعدم إرسال وفود رسمية أو حتّى السماح لوفود غير رسمية لا تمثّل الدولة بزيارة الكيان الغاصب واللقاء مع مسؤوليه.

وشدد الموقعون في مطلبهم الثاني على عدم السماح للإسرائيليين بالمشاركة في أي فعاليات رياضية أو ثقافية أو أكاديمية في دول الخليج العربي، وعدم السماح لمواطني الخليج العربي بالمشاركة بأي فعاليات من نفس النّوع تُقام في الكيان الغاصب أو تحت إشرافه، وقطع كافة أشكال التواصل الرياضي والثقافي والأكاديمي الخليجي مع الكيان الغاصب.

كما طالبوا بمعاقبة كل من يقوم بمخالفة ذلك بناء على قوانين مقاطعة العدو الصهيوني في دول الخليج والقوانين الّتي تمنع السفر إلى الكيان الغاصب، إضافة إلى اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتشجيع مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ضمن سياق حملة Boycott, Divestment and Sanctions BDS العالمية أو حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات .

وبحسب البيان، فإن زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني الغاصب بنيامين نتنياهو لسلطنة عمان في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2018 واستقباله من قبل السلطان قابوس، قد “شكلت صدمة كبيرة لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، وكشفت عن المدى المخجل الّذي تذهب إليه بعض الحكومات للتطبيع مع كيان مغتصب وعنصري يحتل أراض عربية”.

وأضاف البيان أنها “ليست هذه المرة الأولى الّتي يتم فيها التطبيع مع الكيان الغاصب في في هذا العام، إذ شارك رياضيون من كل من الإمارات والبحرين في سباق جيرو دي إيطاليا العالمي الّذي أُقيمَ في القدس، كما شارك فريق إسرائيلي في بطولة العالم المدرسية لكرة اليد الّتي أقيمت في قطر”.

وقال البيان إن الأمر لم يتوقف عند التطبيع الرياضي فحسب، فقد تلاحقت الزيارات التطبيعية لتستضيف وزارة الخارجية القطرية وفداً من الكيان الصهيوني للمشاركة في مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، الّذي نظّمته الوزارة، حيث ضم 8 صهاينة يعملون في مختلف قطاعات حكومة الاحتلال، ترأس الوفد ايفال جيلادي وهو رجل أعمال إسرائيلي كان عميداً في جيش الاحتلال الصهيوني لمدة 20 عاماً. وفي دبي، شارك وزير الاتصال الإسرائيلي أيوب اقرا في مؤتمر نظّمته واستضافته المدينة.

وشدد البيان على أن هذه الخطوات على الرغم من تأكيد الشّعوب في الخليج العربي رفضها للتّطبيع مع الكيان الصهيوني في أكثر من مناسبة وبشتى الوسائل المتاحة، عوضاً عن أن هذه الخطوات تتسارع بالتوازي مع إمعان الكيان الغاصب في توسيع احتلاله للأراضي الفلسطينية وتعميق وتيرة تهويد الأراضي الفلسطينية وحصار غزة واستمرار التمييز ضد الفلسطينيين العرب داخل أراضي فلسطين التاريخية، وتزايد جرائم الكيان المحتل في حق الشعب الفلسطيني.

وفيما يلي قائمة باسماء الموقعين البواسل..

إبراهيم الباكر – مهندس – قطر. إبراهيم شريف – ناشط سياسي – البحرين. إبراهيم كمال الدين – رئيس الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع – البحرين. أحمد الحربان – كاتب – البحرين. أحمد عبدالوهاب العبيد – ناشط في القضية الفلسطينية – الكويت. أحمد مكي – الأمين المالي للجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع – البحرين. المستشارة إسراء المعتوق – محامي دولة – الكويت. إسراء المفتاح – طالبة دكتوراة – قطر. أنس الشيخ- فنان تشكيلي – البحرين. د. أنور الشريعان – أستاذ جامعي – الكويت. آمنة المري – باحثة في القانون العام- قطر. بدرية الصفران – ناشطة ثقافية – الكويت. بدرية علي – الرئيس السابق لجمعية مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني – البحرين. جهينة العيسى – أكاديمية – قطر. جمال الحسن- الرئيس السابق لجمعية مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني – البحرين. جواد فيروز- رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان ونائب برلماني سابق – البحرين. د. حمد البلوشي – أستاذ جامعي – الكويت. د. حسن السيد – أستاذ جامعي – قطر. د. حسن العالي – ناشط سياسي – البحرين. حسن المرزوق – ناشط سياسي – البحرين. حمد الرميحي – كاتب مسرحي – قطر. حمد الملا – طالب علم اجتماع – قطر. حمود السند – محامي – الكويت. د. خالد مبارك الصيفي – أستاذ جامعي – الكويت. خليل بوهزاع – مهتم بالشأن العام – البحرين. د. ذياب الحامد – أستاذ جامعي – الكويت. د. رائد بهبهاني – طبيب – الكويت. راشد الرميحي – عضو مجموعة شباب قطر ضد التطبيع – قطر. رضي الموسوي – ناشط سياسي وكاتب صحفي – البحرين. زينب الدرازي- ناشطة حقوقية – البحرين. سارة المحمدي – مهتمة بالشأن العام – السعودية. سارة المري- طالبة دراسات عليا – قطر. سامي سيادي – محامي – البحرين. سعاد أحمد الدبوس – كاتبة – الكويت. د. سعاد صبيح الصبيح – أستاذة جامعية – الكويت. سلطان العامر – كاتب وأكاديمي – السعودية. سلوى محمد جابر – ناشطة في قضايا مدنية واجتماعية – البحرين. د. شيخة الجاسم – أستاذة جامعية – الكويت. د. شعيب نوري القلاف – طبيب – الكويت شقر الشهواني – خطيب – قطر. شوقي العلوي – مهتم بالشأن العام – البحرين. ضاري وليد المير – ناشط سياسي – الكويت. د. طلال الرشود – أستاذ جامعي – الكويت. عائشة غلوم بوجيري – ناشطة في مجال حقوق المرأة – البحرين. عادل لامي – لاعب رياضي سابق- قطر. عبدالجليل حسن الحلواجي – عضو الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع- البحرين. عبدالحميد مراد – عضو الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع – البحرين. عبدالرحمن الذكير – مهتم بالشأن العام – السعودية. د. عبدالرزاق الشايجي – أستاذ جامعي – الكويت. عبدالرسول عاشور – أمين سر الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع – البحرين. عبدالصمد النشابة – ناشط سياسي – البحرين. عبدالعزيز العودة – مهتم بالشأن العام – السعودية. عبدالله جاسم المانع – ناشط سياسي – الكويت. عبدالله جناحي – باحث وناشط سياسي – البحرين. عبدالله عيسى – باحث لغوي – الكويت. عبدالله عيسى الموسوي – باحث في القضية الفلسطينية – الكويت. عبدالله المقاطع – طبيب – الكويت. عبدالهادي حبيب السنافي – ناشط سياسي – الكويت. عبدالعزيز الخاطر- كاتب – قطر. عروب الرفاعي – ناشطة سياسية – الكويت. علي ربيعة – ناشط سياسي وعضو سابق في المجلس الوطني – البحرين. د. علي الكندري – أستاذ جامعي – الكويت. عوض المطيري – مهتم بالشأن العام – الكويت. د. عمر الشهابي – أستاذ جامعي – البحرين. العنود جاسم – عضوة مجموعة شباب قطر ضد التطبيع – قطر. عياد الحربي – كاتب صحفي – الكويت. عيسى إبراهيم – محامي – البحرين. عيسى آل إسحاق – كاتب – قطر. غسان سرحان – محامي – البحرين. غسان الشهابي- كاتب صحفي – البحرين. غسان نصيف – ناشط – البحرين. فاضل الحليبي – عضو الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع – البحرين. فريدة غلام – ناشطة في مجال حقوق المرأة والشأن العام – البحرين. فهد العوهلي – رجل أعمال – السعودية. د. فهد راشد المطيري – أستاذ جامعي – الكويت. فيصل المرزوقي – كاتب صحفي – قطر. قاسم حسين- كاتب صحفي – البحرين. قدسية محمد جابر – ناشطة في مجال حقوق المرأة – البحرين. د. لؤي عبدالرؤوف – باحث أكاديمي – السعودية. لجين اليماني – مهتمة بالشأن العام – السعودية. لمى العثمان – ناشطة في حقوق الإنسان – الكويت. لولوة الكواري – عضو رابطة المرأة القطرية – قطر. ماجد الدوحان – مهتم بالشأن العام – السعودية. مبارك صالح المفتاح – ناشط سياسي – الكويت. محمد حسن الهاشمي – ناشط سياسي – الكويت. محمد عبدالله حسين – ناشط شبابي – البحرين. محمد فهد القحطاني – كاتب – قطر. محمد مساعد – ناشط نقابي – البحرين. محمود حافظ بوجيري – باحث اجتماعي – البحرين. محمود حميدان – عضو الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع- البحرين. محمود القصاب – عضو الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع – البحرين. محمود مرهون – عضو الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع – البحرين. مشاري القرني – مهتم بالشأن العام – السعودية. مراد الحايكي – ناشط سياسي – البحرين. د. مريم العويش – أستاذة جامعية – جامعة الكويت. مريم الهاجري – باحثة وطالبة دراسات عليا – قطر. د. منى عباس- كاتبة وباحثة – البحرين. د. منيرة فخرو- ناشطة سياسية وأستاذة جامعية – البحرين. د. مها الجارالله – أستاذة جامعية – الكويت. د. ناصر غلوم علي – أستاذ جامعي – الكويت. ناصر وليد الجناع- ناشط سياسي – الكويت. د. نبيل تمام – عضو الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع – البحرين. نزيهة سعيد- صحفية – البحرين. نوال ملا حسين – قانونية – الكويت. نوال زباري – عضو الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع – البحرين. نور حسين جواد – ناشطة سياسية – البحرين. نور القحطاني – عضوة مجموعة شباب قطر ضد التطبيع – قطر. نورة الدعيجي – باحثة أكاديمية – السعودية. هاجر محمد – محامية – قطر. هاني الخراز – مهندس – قطر. هانيا العريقي – ناشطة في مجال حقوق الإنسان – الكويت. هيا الشهواني – باحثة وطالبة دراسات عليا – قطر. هيا عدنان الشطي – ناشطة في القضية الفلسطينية – الكويت. وضحى المري – باحثة في الفكر السياسي- قطر. د. وليد خالد عيد – أستاذ جامعي – الكويت. د. يوسف بهبهاني – طبيب – الكويت. يوسف الخاجة – ناشط سياسي – البحرين. يوسف عباس شمساه – ناشط سياسي – الكويت. يوسف الكندري – ناشط في القضية الفلسطينية – الكويت. يوسف مالك الحمادي – ناشط سياسي – الكويت. يوسف المحميد – رئيس قسم اللغة العربية في أكاديمية الموهبة – الكويت. شمسه الفلاسي – قطر. نزار شفيق – طالب – البحرين. صالح عبدالله المدوب – مهندس – البحرين. عبدالله الجاسر – المملكة العربية السعودية علي الخزاعي – ناشط – البحرين أحمد الذايدي – الكويت خالد أحمد الديين – مهتم بالشأن العام – الكويت محمد المطيري – معلم – الكويت ريم الظفيري – طالبة – الكويت خالد إسحاق – طالب – قطر نعمان محمود جبران – أستاذ جامعي – الكويت خالد مسعود الرشيدي – الكويت مشاري مشعل المطيري – الكويت محمد الهندي – البحرين عبدالله الماضي – ناشط – البحرين سعيد القحطاني – السعودية أريج الخطيب – طبيبة – الكويت حسين مطر – الكويت جنى الظفيري – طالب جامعي – الكويت فلوه بن زريق – السعودية فراج السهلي – عامل نفطي – الكويت سلطان السديري – طالب جامعي – عمان نورا متعب المطيري – طالبة جامعية – الكويت جهينة علي – رابطة شباب لأجل القدس – البحرين عبدالرحمن فنسيان – طالب جامعي – الكويت هلا المطيري – مهتمة بالشأن العام – الكويت بشرى العلوي – طبيبة – البحرين هيا السعيد – مهتمة في الشأن العام – السعودية نوال اليحيى – الكويت منيرة الشمري – معلمة – الكويت سارة علي – السعودية تهاني المطيري – معلمة – الكويت صالح الملا – الكويت افراح العتيبي – أكاديمية – قطر سلمان بن أحمد المير – مهندس ومستثمر عقاري – قطر فهود الخميس – طالب جامعي – عمان أحمد عبدالسلام العمادي – موظف – قطر رقية العوضي – طالبة طب – البحرين كوثر الموسوي – البحرين نوف سامي – السعودية ابتهال الخطيب – أستاذة جامعية – الكويت إيمان إبراهيم السطام – السعودية علي عبدالقادر العثمان – الكويت حنان العصفور – طالبة – البحرين ايمان آل رضي – فنانة تشكيلية ومعلمة تربية فنية – البحرين مشاعل المطيري – باحثة وطالبة دراسات عليا – الكويت عيسى الزعابي – مهتم بالشأن العام – عمان محمود جاسم – الكويت عبداللطيف علي الفكر الظفيري – مهندس – الكويت سعد العبدالله – طالب – السعودية صادق ميرزا الفردان – باحث – البحرين لولوة أحمد – السعودية أمل سعود الحربي – السعودية ليلاس سويدان – صحفية – الكويت مشاري الغدير – طالب دكتوراه – السعودية صالح علي الصالح – محامي – الكويت حسين جعفر علي – البحرين محمد السديري – باحث – الكويت حنان سعود الشمري – الكويت عبدالرحمن السهلي – السعودية محمد بن فالح عامر الهاجري – قطر نوره المطيري – طالبة – الكويت خالد الدوخ – الكويت دانة الخشان – مهندسة – الكويت دانة العلي – موظفة – الكويت سعود محمد – السعودية عبدالعزيز الملحم – طالب – السعودية إبراهيم احمد الزهراني – موظف – السعودية وئام الأحمدي – أكاديمية – الكويت راشد العجيل – الكويت سلمان زهير عبدالهادي المحميد – موظف – الكويت عبدالعزيز أحمد – الكويت سليمان الجفري – مهندس بحري – السعودية صفاء المطرفي – مهتمة بالشأن العام – السعودية عبدالله علي الغامدي – ناشط سياسي – السعودية روان السعيدي – طالبة – السعودية محمد العتيبي – السعودية مها العبدالله – أكاديمية – السعودية مجد إسماعيل – السعودية تغريد فرحان – الكويت أسامة العبدالرحيم – كاتب – الكويت يوسف البلام – موجه فني – الكويت منصور العسيري – السعودية خالد فيصل – ممثل – السعودية أمثال قاسم الموسوي – معلمة – الكويت إبراهيم حمد الحماد – فيزيائي – السعودية اقبال الرحماني – أستاذة جامعية – الكويت م. نواف الياقوت – مهتم بالشأن الإسلامي والعربي – الكويت عيده محمد الهاجري – الكويت أمثال العراك – الكويت عمار أنور أحمد – البحرين ثامر العبدالله – مهندس – السعودية أروى العبيد – طالبة – السعودية عثمان البقمي – مهندس صناعي – السعودية طارق محمد الشايع – رئيس رابطة شباب لأجل القدس العالمية – الكويت مريم المطيري – طالبة جامعية – الكويت مهند الغامدي – السعودية سارة حسن الكندري – جيولوجية – الكويت خالد سعد ناشي – طالب جامعي – الكويت مشاعل الحربي – معلمة – السعودية محمد نهار الظفيري – ناشط سياسي – الكويت شهد الزهراني – السعودية السيد محمد إبراهيم – البحرين مصعب الحربي – السعودية ايمان محمد حسين – طبيبة – الكويت الحسين محمد آل عواض – أستاذ جامعي – السعودية مشعل بن صالح بن غازي الغامدي – السعودية سعيد عبدالله العسبول – مهندس – البحرين عبدالله العصيمي – السعودية محمد فيصل مندني – طالب جامعي – الكويت جابر يعقوب الملا – مهندس – قطر فريد أحمد – موظف متقاعد – البحرين وليد عبدالرحمن العوضي – الكويت فاطمة الشمري – الكويت محمد عبدالقادر الحيدري – مهتم بالشأن السياسي – الكويت عبدالرحمن السلمي – موظف – السعودية علي عبدالرحمن العسيري – طالب جامعي – السعودية رهف حمود – طالبة – السعودية فيصل الهندي – محامي – الكويت عبدالكريم قاسم الشرفي – السعودية احمد علي – مهندس – البحرين مراد عيضه – السعودية محمد فضل – عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان – البحرين مها جاسم الفايز – معلمة – السعودية نواف الشمري – رجل أعمال – السعودية عبدالله الهويشان – طالب – السعودية امل مالن – قطر اسراء محمد الهذلي – السعودية راشد المهندي – قطر رهف العثمان – مهتمة بالشأن العام – السعودية إبراهيم المهندي – طالب – قطر ظبية الكعبي – قطر قدس العنزي – مهتمة بالشأن العربي والإسلامي – السعودية مها محمد الشمري – أخصائية نفسية – السعودية مسعد سلطان – الكويت منى خالد العبيدان – طالبة – السعودية محمد المطني – الكويت خالد الشملان – محامي – السعودية جليل جعفر – أعمال حرة – البحرين د. يوسف علي المطيري – أستاذ جامعي – الكويت عبدالعزيز سعيد الغامدي – مهندس – السعودية عبدالعزيز الجهني – مهندس – السعودية طاهر عثمان آدم – مهندس – السعودية علي سعيد الغامدي – السعودية نوف احمد القرني – السعودية محمد الرشيد – السعودية إبراهيم عسيري – مهندس – السعودية أفنان محمد المري – طالبة جامعية – السعودية فايزه الزهراني – السعودية خلود بنت محمد القحطاني – مهتمة بالشأن العام – السعودية احمد إبراهيم الشريف – السعودية عبدالله سفر عايض الحارثي – السعودية ناصر العتيبي – السعودية هلا الموسوي – الكويت سعد القريني – السعودية مشعل نوفل السعيد – الكويت مي الدوسري – السعودية سعيد ناصر اليامي – السعودية الدكتور سلمان العتيبي – السعودية عبدالله بن خالد – السعودية سالم عبدالله – ناشط – السعودية وئام الخميس – طالبة جامعية – السعودية عبدالرحمن العسيري – السعودية سارة العتيبي – السعودية فواز العتيبي – رجل اعمال – السعودية سمية المجذوب – باحثة – البحرين بيان باشطه – السعودية عدنان عوض المخلفي الحربي – السعودية ديمه ناصر – طالبة جامعية – السعودية ندا عبدالله – السعودية أحمد الحربي – السعودية سيد هاشم الموسوي – معلم – الكويت تركي العبدالله – ناشط – السعودية عبدالمحسن طارق العبيد – طالب علوم سياسية – الكويت سليمان بن محمد – طالب جامعي – السعودية عبدالله سعد الطوع – السعودية علي عايض القحطاني – السعودية ايمان علي – طالبة جامعية – قطر ماجد العمرو – مهندس – السعودية هياء الشطي – ناشطة – الكويت محمد الشحري، كاتب وروائي – عمان وائل محمد الشلوي – ممرض – السعودية محمد الفرج – رجل أعمال – السعودية محمد العتيبي – طالب – السعودية فهد الزعبي – طالب جامعي – الكويت عبدالله بن خالد الثقيل – السعودية فاطمة خالد – طالبة شؤون دولية – قطر عبدالله محمد الغيلاني – ناشط – عمان ماجد المطيري – السعودية محمد اشكناني – ناشط سياسي – الكويت عبدالعزيز نصيف – السعودية عمار الحسن – البحرين دانة محمد سامر – الكويت سالم محمد سالم – اليمن جواهر ذياب الشمري – السعودية شعيب خلفان – ناشط – الكويت ناصر طلال الهرير – طالب – الكويت طارق ريكان عبدالرحمن الخالدي – رئيس قسم – الكويت شموخ عبدالله – السعودية ريم عدنان – الكويت أفنان خليفة – طالبة جامعية – السعودية نواف سعيد الصحفي – السعودية عائشة الحمادي – خريجة علم نفس – قطر يوسف نادر المنصور – الكويت خالدة الأرملي – معلمة – الكويت خالد العلكمي – السعودية متعب سعيد – السعودية معاذ إبراهيم الماجد – طالب جامعي – السعودية أسامة السرحاني – السعودية احمد القحطاني – طالب جامعي – السعودية فيصل الجهني – السعودية احمد العتيبي – السعودية علياء الهتمي – طالبة جامعية – قطر تغريد القدسي – أستاذة جامعية – الكويت حنان حمود – إعلامية – الكويت نايف أحمد – السعودية سعد الحربي – السعودية محمد الشمري – السعودية سامر بن خالد – السعودية تركية العتيبي – السعودية إسحاق العوضي – الكويت فيصل التميمي – السعودية محمد أبو شوارب – السعودية ريما العمري – طالبة جامعية – السعودية شافي حسن الفرحان النعيمي – مهندس معماري – قطر الدكتور محمد العتيبي – السعودية سيرين مرشد – السعودي عبدالله الزهراني – طالب – السعودية وجدان المهوس – السعودية سلطان علي – البحرين عبدالله حسين الرشود – طالب جامعي – السعودية عبدالله الشهراني – السعودية هيا النعيمي – طالبة جامعية – قطر السيد هاشم سلمان الموسوي – نقابي – البحرين علي الأسمري – السعودية عبدالاله القحطاني – السعودية منى محمد إبراهيم – السعودية نورا المحيميد – أستاذة جامعية – السعودية حسن علي الانصاري – كاتب – قطر نورة عيسى الانصاري – قطر غريب طويلع الشمري – طالب جامعي – السعودية هدى عون القرني – السعودية عهود النعيمي – طالبة جامعية – قطر يوسف الزهراني – السعودية حاتم محمد حميد الثبيتي – السعودية محمد جابر المري – قطر صلاح المهيني – الكويت سعود العتيبي – مدرس – السعودية عبدالله بدر العبدلي – الكويت محمد عبدالله – السعودية عبدالرحمن سعيد العمري – السعودية ريم الرديني – دكتور جامعي – الكويت ماجد بن خنين – باحث اكاديمي – السعودية دكتورة نجلاء العياضي – الكويت دلال محمد الدوسري – السعودية طاهر بن مسعود بن سعيد الريامي – عمان مزعل صالح عبدالكريم السعيد – مهندس – الكويت سعود المشاري – طالب – السعودية مهند محمد العبيد – طالب – السعودية جواهر عبدالعزيز الشيخ – طالبة جامعية – قطر آمنة الثبيتي – السعودية السيد علي سلمان عمران موسى – متقاعد – البحرين جعفر علي الجمري – صحفي وكاتب وشاعر – البحرين محمد عبدالعزيز الحربي – طالب جامعي – السعودية محمد عبدالرحمن الشمري – طالب – السعودية زياد حمد – السعودية رشيد عبدالرحمن رشدان – محامي – البحرين لطيفة احمد – السعودية سارة المطيري – ناشطة في مجال حقوق الإنسان – السعودية نزار الساعي – البحرين عمر بن إبراهيم بن عبدالعزيز – معلم – السعودية منى العمادي – مهتمة بالشأن العام – قطر مبارك صالح – الكويت جلوي خلف الروقي – السعودية رغد الموسى – السعودية مي الدوسري – طبيبة وأكاديمية – السعودية أحمد ناصر محمد العلي – موظف – الكويت إبراهيم خالد – السعودية سعيد العبري – موظف – عمان خالد الرفيعي – السعودية إبراهيم عبدالله محمد – معلم – السعودية يزيد علي السبيعي – السعودية زهراء السقاف – مهتمة بالشأن العام – السعودية عبدالإله الحربي – مهتم بالشأن العام – السعودية يزيد علي السبيعي – مهتم بالشأن العام – السعودية عبدالله بلال – مهندس – السعودية خالد القثامي – السعودية أحمد الكرشمي – السعودية علي حسن إزمرلي – السعودية سليمان السبيعي – السعودية شافي اليوسفي – قطر عبدالله الحربي – السعودية نواف خالد دوشي – السعودية عبدالعزيز عبدالله الحميدي – مهندس – السعودية عبدالعزيز عناني – مهندس – قطر ماضي الخميس – رجل أعمال – الكويت نوف نبيل – كاتبة – البحرين عبدالمحسن العمري – السعودية عبدالعزيز الدوسري – السعودية حمود صالح المطيري – طالب جامعي – السعودية فرح القحطاني – السعودية أيمن الشمري – السعودية أسامة إبراهيم مشاري – طالب إعلام – الكويت محمد الإبراهيم – باحث – السعودية غيداء العميري – السعودية نجد الحسن – طالبة دراسات عليا – البحرين عبدالرحيم الجضعي – السعودية سعد خالد السفيّح – طالب علوم سياسية – الكويت عادل سالم العطوي – السعودية جهينة علي – رابطة شباب لأجل القدس – البحرين أحمد الغسرة – ناشط – البحرين طارق ريكان الخالدي – السعودية فاطمة الجاسم – أستاذ – البحرين محمد القصاب – السعودية مقبل الصقار – السعودية وليد العواضي – اليمن عبدالله المحميد – قطر سحر محمد – مهندسة إتصالات – الكويت عثمان خالد السبع – طالب جامعي – الكويت عبدالله بركاتي – أستاذ – السعودية فاطمة يوسف حسن – طالبة – البحرين شرف الموسوي – ناشط حقوقي – السعودية حمد فهد التميمي – السعودية حصة حمد – معلمة – السعودية ناديا الخليفي – الكويت حسام ميان – السعودية سالم عبدالله القبندي – طالب هندسة – الكويت فرح المطيري – الكويت علي إبراهيم احمد – موظف – البحرين عائشة مطر – البحرين وئام فواز السعدان – السعودية احمد الحربي – السعودية نوار عبدالله الروضان – طالبة – السعودية شيخة جسيمان الحرمي – طالبة – قطر عبدالله الخطيب – السعودية خالد السهلي – موظف – السعودية سوسن الوريث – متقاعدة – الكويت سلطان العنزي – صيدلي – السعودية خالد الجعيد – السعودية نواف عبدالله الحربي – السعودية عبدالمجيد حسن الزهراني – السعودية مزنة المري – طالبة دراسات عليا – قطر الجازي المسعود – قطر روضان عدنان روضان الشمري – نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في مصر – الكويت شيماء البلوشي – السعودية هدى سعود التميمي – السعودية عبدالاله عايض القحطاني – طالب – السعودية محمد بن سعيد الغامدي – السعودية هدى السعدية – طالبة جامعية – عمان يامن الجهني – السعودية يوسف اليوسف – طالب جامعي – عمان لمياء آل فهيد – طالبة دراسات عليا – السعودية مؤيد الحربي – السعودية ماجد العتيبي – السعودية دكتور عبدالواحد محمود الملا – استشاري جراحة قلب – قطر احمد وقاص – مهندس – السعودية يوسف محمد محمود – مهندس – البحرين عبدالله العليان – السعودية عبدالرب بن شيهون – السعودية منى محمد – السعودية حسن القرني – مهتم بالشأن العام – السعودية عبدالله العطوي – ممرض – السعودية البندري الرشيد – مهتمة بالشأن العام – السعودية حاتم محياء العتيبي – السعودية يوسف عبدالوهاب – موظف – البحرين الجوهرة الرشيد – موظفة – السعودية احمد غلوم عبدالله – مهندس – البحرين بدرية العتيبي – طالبة – السعودية فاطمة محمد بطي القبيسي – الامارات محمد راشد الرشيدي – السعودية عمر عبيد المطيري – طالب – السعودية خالد محمد – طالب – السعودية منذر الأسمري – طالب – السعودية احمد العبدالله – الكويت عبدالسلام العبدالله – موظف – السعودية فرح احمد خليفوه – الكويت كلثوم علي – مهتمة بالشأن الفلسطيني – الكويت عبدالرحمن أبو مالح – رئيس تحريري – السعودية رؤي الصيخان – السعودية علي الغسرة – أمين سر الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع – البحرين اقبال عبدالرحمن – متقاعد – البحرين زيد عبدالله زيد ال ذاود – طالب – السعودية علي القرني – السعودية صباح عيسى سيادي – ناشطة في حقوق المرأة – البحرين فخرية الدرازي – مهتمة بالشأن العام – البحرين سلوى احمد السيد – موظفة – الكويت أحمد بن ظافر العمري – السعودية خالد القرشي – السعودية عبدالرحمن العتيبي – السعودية احمد سعيد التركي – مهتم بالشأن العربي – الكويت حسن جاسم زويد – متقاعد – البحرين مجد محمد – السعودية نوف البكري – طالبة دراسات عليا – البحرين محمد علي الشعشاعي – السعودية سليمان عبدالله الحربي – مهتم بالشأن العام – السعودية عمر محمد سالم – موظف – السعودية هاجر مبارك المطيري – طالبة جامعية – الكويت حمد البدر – موظف – قطر عبدالله العطوي – مهندس – السعودية عبدالعزيز الجويعد – موظف – السعودية محمد سليمان النشوان- معلم- السعودية سامية الدريس- معلمة- السعودية أحمد خالد عبدالله الحجاب- طالب- السعودية عبدالله عايض القرني- السعودية مجيد أحمد- طالب جامعي- السعودية عامر الصفران- معلم – الكويت عبدالله حمد العماري – ضد التطبيع- السعودية ريم القحطاني- طالبة – السعودية عبدالعزيز صالح الصراف- مواطن- الكويت فاطمة محمد الانصاري – مصممة جرافيك – السعودية فيصل الأنصاري- مواطن- السعودية مشعل بن عبدالله العتيبي- موظف عام- السعودية خليفة المنصور- مهندس- البحرين علي البنعلي- السعودية محمد المطيري- مواطن- الكويت ذكرى الهمش- السعودية عبدالله التميمي- رافض للكيان الصهيوني- السعودية عمر محمد العصيمي- محام متدرب- السعودية احمد الزهراني طالب بكالوريس- السعودية محمد منصور- مهتم بالشأن العام – السعودية خالد حسين علي- باحث قانوني- السعودية فهد بن عبدالكريم الجربوع- طالب- السعودية شيخة الكبيسي- طالبة صحافة- قطر خالد مهتدي- مخرج- الكويت محمد المزروعي- مسلم – عمان فاطمه حمد- السعودية مناير عبدالخالق راشد بن رافعة- مهتم بالشأن العام- السعودية عبدالعزيز محمد – موظف – السعودية عبدالله السعيد- موظف – السعودية تركي السبيعي – خبير تربوي سابق – قطر سالم السبيعي – مهندس – الكويت سلمان خلف – مهندس متقاعد- البحرين هناء مرزوق العتيبي – مواطنة – السعودية نوف محمود القرني- طالبة جامعية – السعودية منصور العجمي – مواطن – الكويت سعاد محمد- معلمة – السعودية عبدالجواد حبيب – السعودية طيف العضيب – معارضة للتطبيع – السعودية خالد العبدالله – مسلم – السعودية ضي فهد صالح التويجري- طالبة – السعودية سارة ياسر معتوق- السعودية بندر العتيبي -السعودية ناصر الفضالة – نائب سابق بمجلس النواب البحريني- البحرين فارس الجهوري – خليجي- عمان خالد محمد عبدالرحمن العمري- مواطن مسلم عربي سعودي – السعودية عبد الرحمن أحمد – سيناريست – السعودية معاذ المطيري – السعودية عمر عبدالعزيز- طالب – السعودية مي سعد الشملان- مواطنة – البحرين عبدالعزيز الربيعي- طالب طب- السعودية بشائر اليحيى- السعودية عبدالحسين الصفار- متقاعد – البحرين محمد علي التميمي- مواطن السعودية محمد العنزي -مواطن- الكويت نايف سلطان – طالب – السعودية سعيد الحزمري – مواطن رافض للتطبيع – السعودية عبدالله علي – متقاعد – البحرين نوير المطيري – موجه أول – الكويت عبدالله آل الطفيل الزهراني – أستاذ- السعودية حصة عبدالله – مواطنة- السعودية ياسر أحمد – موظف – البحرين سارة المسند – طالبة وأم – قطر صالح علي جراح- مواطن سعودي – السعودية سميه علي الشمري – السعودية يمان علي سعيد- طالب – عمان روان الروان- طالبة- السعودية محمد بن رياض – طالب – السعودية أحمد العتيبي – معيد مفصول حاليًا – السعودية مساعد احمد الزهراني- معلم- السعودية بدر العوفي – طالب جامعي – السعودية خالد أحمد الدبوس- الكويت رامي حزمي القرني – رافض للتطبيع- السعودية الهاله الكواري- باحثة علاقات دولية – قطر كوثر البدري – طالبة – سلطنة عمان ناصر إبراهيم – اب – السعودية محمد خبراني – أخصائي ـ السعودية محمد عبدالله المطيري – دكتور جامعي – السعودية محمد حامد الشريف – معلم ومواطن – السعودية معاذ الأحمدي- طالب هندسة – السعودية سارة العتيبي – مواطنة – الكويت محمد الجهني- السعودية نورة رشيد- مسلمة – السعودية عبدالله السالم – أستاذ جامعي – السعودية محمد حسين المطيري- طالب علوم سياسية- الكويت حبيب العبدالله – مواطن- السعودية السيد علي السيد علوي السيد أحمد الموسوي- مهندس- البحرين أروى عبدالله- مهتمة بالشأن العام- السعودية ابراهيم خلف المطرفي- طالب- المملكة العربية السعودية فيصل الشمري- مواطن مسلم خليجي شريف- السعودية عبدالرحمن العبري – مواطن حر- سلطنة عمان د. وليد المطيري- طبيب – السعودية أمل خالد – معلمة- السعودية عبدالعزيز الزامل- رجل أعمال – السعودية عبدالله علي الشهري – باحث عن عمل – السعودية خالد منذر الإبراهيم- مدير تنفيذي- الكويت عمر الحربي- محام – السعودية بثينة العيسى – كاتبة -الكويت عبدالله عون القرني – مصرفي- السعودية نجاح العتيبي- السعودية منيرة الحقباني- السعودية أريج القرني – طالبة جامعية – السعودية آسيا القحطاني- مواطنة- السعودية نجلا عبدالله الشهيل – مسلمة عربية – السعودية سلمان علي – ضد التطبيع- السعودية عبدالرحمن الجهني – مهندس- السعودية جاسم الخضْري- متقاعد – الكويت محمد زاهد- مسلم- السعودية عدي الحسني – السعودية عزام العصيمي – السعودية علي بن جواد- عضو الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني- البحرين هوازن العتيبي- مهتمة بالشؤون العربية والإسلامية – السعودية ريم عبدالله السياري- طالبة – السعودية منال المطيري- مدونة- السعودية أبوبكر علي عبدالرحيم – إمام وخطيب- الكويت نايف القحطاني- مواطن- المملكة العربية السعودية عبدالاله العرفج- أمين مكتبة – السعودية عقيلة علي- السعودية حسن منصورعبدالله علي – مسرحي – البحرين نوره العجمي- شاعرة- الكويت عبدالوهاب الثويني – الكويت نجاة النهدي- طالبه – السعودية عائشة المري- قطر هاجر العازمي- عربية- الكويت فهد الاحمري- مهندس- السعودية ماجد محمد- مهتم بالشأن العام- السعودية عبدالرحمن الحربي- الكويت علي بن جواد- عضو الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني- البحرين علي العيسى- مواطن عربي – السعودية يُسرى سيف – إنسانة لا تُنكر لأهل الحقوق حقهم- سلطنة عمان عيسى الأنصاري- مدير مدرسة- قطر أحمد البراك- ناشط سياسي- السعودية أحمد العتيبي- أمن دولة- السعودية شاهر المطيري – طالب سياسة- الكويت مهند البدراني- طالب دراسات عليا- السعودية شيخة المطرفي- معلمة- السعودية عبدالله عبدالرحمن عبدالله القرني- السعودية سجى الحصان- طالبة – السعودية ناصر محمد التميمي- السعودية مناير الديحاني- أكاديمية- الكويت ساره اليحيى- السعودية تركي صالح العطاوي- السعودية سارة التميمي- طالبة- قطر محمد عبدالعزيز- السعودية علي الأدرج- مقالات- البحرين طارق السلمان- مواطن – السعودية ايمان الغامدي – السعودية خالد بن سعد الدوسري- مواطن مسلم عربي خليجي – السعودية رهام البلادي – مواطنة- السعودية عبدالرحمن سعد – مواطن- البحرين ابتسام الصائغ – ناشطة حقوقية واجتماعية عضو في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان – البحرين فاطمة عادل العنزي- جامعية – الكويت محمد بن عبدالوهاب الحسين-طالب- السعودية إيمان الخالدي- السعودية رغد العياش- خليجية- السعودية ريم خالد – السعودية أحمد الدرويش- خليجي غيور- قطر محمد عبدالله المطيري- طبيب- السعودية روان علي – مواطنة – السعودية صالح سالم الحيمر- مواطن- الكويت إباء الرواحي- طالبة- سلطنة عُمان سندس أحمد – الكويت نورة النعيمي- طالبة جامعية – قطر محمد العتيبي – السعودية عمر الشيخ- مهندس مدني – السعودية نورة الشمري- الكويت فاطمه المعاضيد- مهتمة بالشأن العام- قطر عبدالله علي- طالب مرحلة ثانوية- الكويت علي غنيم المطيري – طالب- السعودية مشاعل المزيني- السعودية إبراهيم عبدالمجيد- مواطن- السعودية نادية إبراهيم – مواطن- السعودية عاصم بن أحمد آل عبدالله- أكاديمي- السعودية فوزيه أحمد الهاشمي – رئيسة قسم التربية – الكويت مشعل المطيري- أخصائي اجتماعي- الكويت نزار الأسود- طالب- السعودية فواز الحربي- طالب- السعودية محمد الشملان – السعودية محمد الرشيد – طالب – السعودية عبدالمجيد الرويلي – السعودية عهود الخالدي – السعودية متعب الحربي – السعودية مشعل سليمان الخليفة – السعودية علي حسن عيسى – البحرين عبدالعزيز الكندري – ناشط في العمل الخيري – الكويت إسماعيل الكندي – ناشط – عمان خلود الحربي – طالبة جامعية – السعودية عبدالمحسن الصالح – السعودية صيته عبدالله آل رشيد – السعودية سعد البقمي – طالب – السعودية عبدالجليل الجاسم – متقاعد – البحرين محمود القصاب – مدير علاقات عامة – البحرين شيخه الشدّي – السعودية عبدالله الفريدي – السعودية لمى الدخيل – طالبة – السعودية خالد الغامدي – محامي – السعودية إبراهيم الطويان – محامي – السعودية مهند المالكي – طالب – السعودية وسمية العتيبي – السعودية حمزة المحميد – الكويت أحمد ناصر علي – قطر نسيبة علي – طالبة – عمان ندى العثمان – السعودية عقيل نوار – رجل أعمال – البحرين رؤى خالد المؤذن – طالبة – السعودية عهود عبدالقادر جلون – السعودية موسى عبدالله الخرس – الكويت بشاير الشمري – الكويت فضه العتيبي – السعودية العنود السبيعي – مصممة جرافيكس – قطر سعود عمر العماني – طالب – السعودية بسام نواب – السعودية ناصر محمد ناصر – مساعد إداري – السعودية عبدالله الخشمان – الكويت خالد الجبر – السعودية أمل اليامي – مشرفة برامج تنموية – السعودية محمد الهميلي – السعودية الصفوة كشوب – عمان سعود الصقر – باحث – الكويت ريم عبدالله – محامية – الكويت هدى الشهري – السعودية شريفة المطيري – ناشطة في حقوق الإنسان – السعودية بيان مسلم – طالبة جامعية – عمان د. محمد الشيب – أستاذ جامعي – قطر زينة منصور العجمي – الكوست نسيبة علي – طالبة – عمان خالد فخرو – متقاعد – البحرين روان الزين – السعودية هيا الزعبي – معلمة – الكويت محمد الجلاسي – السعودية رغد المطلق – طالبه – السعودية حسن عبدالله البحراني – ناشط اجتماعي – البحرين جمانة سالم – الكويت عائشة محمد – طالبة جامعية – الكويت سعد العنزي – باحث وطالب دراسات عليا – قطر روان العتيبي – السعودية حمد مطيع العجمي – الكويت حنان حسن الحارثي – معلمه – السعودية مجد كارم – طالب – قطر سلوى محمد جابر – ناشطة اجتماعية – البحرين عبدالرحمن الصالح – مهتم بالشأن العام – السعودية أحمد الأنصاري – طبيب – البحرين عبدالله الغامدي – صحفي – السعودية عبدالحميد أحمد عبدالغفار – البحرين حسين العديل – السعودية نايف العنزي – باحث – السعودية خالد فلاته – السعودية عبدالرحمن المنصور – مهندس إتصالات – السعودية أشراف المطيري – ناشطة في حقوق الإنسان علي عبدالله الزياني – متقاعد – البحرين خالد العنزي – طالب في الكلية التقنية – السعودية أحمد البصيص – مستشار قانوني – السعودية فيصل عبدالله الهاشمي – السعودية معاذ الحياني – السعودية فاطمة محمد أبوبكر – مهتمة بالشأن العام – السعودية عطاالله السعدون – الكويت نورة يوسف الفضلي – طالبة – الكويت محمد جواد الجمري – البحرين رزان عبدالله الظاهري – السعودية سالم المالكي – السعودية عبدالمحسن العريفي – السعودية أحمد السليمان – أكاديمي – السعودية ربا عبيد – صحفية – السعودية خالد العمري – معلم – السعودية نجلاء المعلمي – السعودية فادي دغيم الرخيص – السعودية منيرة البراهيم – طبيبة – السعودية حنان الشهري – السعودية شذى الدوسري – السعودية صقر العتيبي – السعودية عبدالله الشيخ – يمني عوض مجهول المطيري – مهتم بالشأن العام – الكويت نورة ناصر – مهندسة – الكويت عبدالله عبدالعزيز الكثيري – طالب – السعودية خالد الشمري – مهتم بالشأن العام – السعودية ياسر محمد المغيري – مستشار في القطاع خاص – السعودية مسرة المبارك – طالبة – السعودية بوعلي الأحسائي – السعودية إياد عيضة المالكي – طالب – السعودية سامية سعد الغامدي – قانونية – السعودية بسام السعدي الزهراني – طالب طب – السعودية نوف علي – طالبة – قطر أمينة الشهاب – الكويت عبدالله العبيد – محامي – السعودية عبدالمجيد ذعار الروقي – طالب جامعي – السعودية خالد محمد البلوشي – متقاعد – السعودية مناير الحربي – طالبة – السعودية هاني بدر الشيخ – ناشط – البحرين نورة الرشودي – مبرمجة – السعودية فهد محمد السلمي – طالب جامعي – السعودية سارة عباس – الكويت محمد بن سعد الغيهب – تربوي – السعودية طاهرة المطرود – طالبة – السعودية أحمد فهد – طالب دراسات عليا – السعودية أروى سيار – مدبرة منزل – البحرين عادل علي الشبيلي – مهندس إلكتروني – السعودية أمجد الحربي – مهندس برمجيات – السعودية زهرة محمد – ربة بيت – البحرين نوف عبدالعزيز – مهتمه بالشأن العام – السعودية طالب السعيدي – عمان محمد المنصور – عضو الجمعية البحرينية لمقاومة العدو الصهيوني – البحرين يوسف علي آل الدريبي – طالب – السعودية فوزي الشمري – مهتم بالشأن الإقليمي – السعودية خالد علي بصير الرويلي – السعودية ناصر السرحاني – مهندس – السعودية إبراهيم الزهراني – السعودية أمجاد حسن – السعودية عبدالرحمن مبارك العجمي – طالب – الكويت أحمد عبدالعزيز السليمان – أستاذ جامعي – السعودية حسين دشتي – موظف – الكويت شرف الشرف – الكويت لولوة خالد الجحمه – الكويت رغد اليوسف – السعودية أحمد عبدالحكيم الجهني – مواطن عربي – السعودية ابتسام السعدية – طالبة جامعية – عمان محمد العمودي – السعودية شهد خالد – طالبه جامعية – الكويت شوق عمر الشريف – السعودية يزيد العلي – السعودية حليمة عبدالوهاب – السعودية يزيد عبدالعزيز الزمام – السعودية فاطمة الزهراني – قطر عبدالله عامر الحربي – السعودية أحلام الجردي – السعودية سلطان أبورقبة – الكويت عايض العسيري – طالب – السعودية أحمد الحسياني – السعودية العنود الرشيد – مهتمة بالشأن العام – السعودية تركي الروقي – السعودية مقبل أحمد علي – السعودية عبدالله فيصل الحربي – طالب جامعي – السعودية عبدالله خالد اليافعي – محاسب تخطيط ومحلل مالي – قطر مسعود حامد الثعلبي – مهتم بالشأن العام – السعودية كلثم غلوم عبدالله – موظفة – البحرين يوسف محمد القحطاني – اليمن سالم بن محمد العبري – مهتم بالشأن العام – عمان سعد الكثيري – مهتم بالشأن السياسي – السعودية رائد الجهني – السعودية أحمد بن عبدالكريم – السعودية الهنوف الرشيد – معلمه – السعودية مشعل محمد الشمري – السعودية حليمة الحليمي – طالبة – السعودية