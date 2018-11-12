لاسباب انسانية.. أهالي شهداء البحر الميت يلتمسون تكفيل مديرة مدرسة فكتوريا

أكد الدكتور عدنان أبو سيدو، والد الطالبة سارة التي استشهدت ومعها 20 شخصا آخرين في “فاجعة البحر الميت”، أن وفدا من أهالي الشهداء تقدم صباح اليوم الاثنين، بطلب تكفيل لمالكة مدرسة فكتوريا، الموقوفة مع آخرين على ذمة التحقيق.

وقال الدكتور أبو سيدو إن هذه الخطوة “إنسانية” لكونها كبيرة في السن ومكلومة بسبب استشهاد ابنتها في الحادثة نفسها، بالإضافة إلى أن تكفيلها لا يعني انتهاء القضية وضياع الحقوق.

كما أكد أن توقيفها ينعكس سلبا على طلاب المدرسة وبقية كوادرها، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود حملات على مواقع التواصل تطالب بالإفراج عنها.

يشار إلى أن مدعي عام عمّان، قرر يوم الثلاثاء الماضي، توقيف 8 أشخاص على خلفية تلك الفاجعة للتحقيق معهم.