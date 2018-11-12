مصرع ضابط اسرائيلي واستشهاد 7 فلسطينيين بينهم قائد قسامي باشتباك ليلي شرق خان يونس في قطاع غزة
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جرينتش+2 11:43
في ذكرى الشهيد ياسر عرفات.. يبحث الفلسطيني عن نصرة من في القبور

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