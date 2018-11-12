غوغل يحتفي بذكرى ميلاد ملكة الاغراء الفنانة هند رستم الـ 87

احتفى غوغل اليوم الاثنين بذكرى ميلاد الفنانة المصرية هند رستم الـ 87، إذ إنها من مواليد 12 نوفمبر/تشرين ثاني عام 1931، وذلك بوضع رسم لصورة الفنانة على افتتاحية محرك البحث الأشهر عالميًّا مع إطارين لأعمالها.

وتُعد الفنانة المصرية -الملقبة بمارلين مونرو الشرق وملكة الإغراء- من أشهر الفنانات المصريات، وولدت في حى محرم بك بالإسكندرية، وكان والدها ضابطًا في الشرطة، وهي من أصول شركسية وقدمت الفنانة الراحلة هند رستم أكثر من 74 فيلمًا سينمائيًّا طوال مشوارها الفني.

وتعتبر مارلين مونرو الشرق إحدى فنانات الزمن الجميل اللاتي تميزن بالأناقة، وكان لهن طابع خاص وذوق مميز فيما يرتدينه من ملابس، وتصنف بأنها أشهر نجمات الإغراء في مصر.

وكان أول ظهور فني لها عام 1947، وفي عام 1949 ظهرت في أغنية “اتمخطرى يا خيل” لمدة دقيقتين كـ”كومبارس” تركب حصانًا خلف ليلى مراد في فيلم غزل البنات مع نجيب الريحاني وليلى مراد ويوسف وهبي، ثم توالت بعد ذلك الأدوار الصغيرة حتى التقت بالمخرج حسن رضا الذى تزوجها لاحقًا، وبدأت رحلة النجومية في السينما.

وقدَّمت آخر أعمالها في عام 1979 فى فيلم حياتى عذاب، وقررت بعده اعتزال الفن نهائيًّا حتى وفاتها في الـ 8 من أغسطس/آب 2011 إثر أزمة قلبية حادة.