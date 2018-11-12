علماء النفس يكشفون اخطار الاستخدام المطول لشبكات التواصل الاجتماعي

في بحث ميداني، اكتشف علماء النفس من جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة أن الاستخدام المطول للشبكات الاجتماعية يزيد من الشعور بالوحدة ويؤدي إلى الاكتئاب.

وشارك في هذا البحث 143 طالبا يستخدمون فيس بوك والإنستغرام والسناب تشات.

وقبل البدء بالدراسة، قدم العلماء استبيانا للمشاركين لتحديد مزاج وصحة المتطوعين، وقاسوا أيضا متوسط وقت النشاط في الشبكات الاجتماعية باستخدام إحصاءات الآيفون.

ثم تم تقسيم جميع الطلاب إلى مجموعتين، وخصص مشاركوا المجموعة الأولى، للشبكات الاجتماعية الكثير من الوقت كما فعلوا من قبل. وقضى مشاركوا المجموعة الثانية، التجريبية، ما لا يزيد عن عشر دقائق في اليوم على كل من الشبكات الاجتماعية، واستمرت التجربة لمدة ثلاثة أسابيع.

عند الانتهاء، أعد علماء النفس استبيانا خاصا للطلاب مع سبعة مؤشرات: الدعم الاجتماعي، والخوف من البيئة المحيطة، والشعور بالوحدة، والقلق، والاكتئاب، واحترام الذات والقبول الذاتي.

وقد تبين أن الوحدة والاكتئاب ذات صلة مباشرة مع كمية الوقت التي يؤديها المشارك مستخدماً شبكة التواصل الاجتماعي.

وقالت ميليسا جي هانت، رئيسة فريق البحث، أنه كلما زاد الوقت الذي يقضيه المشارك في شبكات التواصل الاجتماعية زاد الإحساس بالوحدة، والسبب في ذلك، كما يعتقد الخبراء، هو المقارنة اللاشعورية مع حياة الآخرين، التي تبدو أفضل.

ومع ذلك لا يشمل هذا الاستنتاج المجموعات والشبكات الأخرى، بحسب علماء النفس.ا