جزاء العملاء.. ضرب الوزير «المنشق» عن الحوثيين بالحذاء في الرياض/ فيديو

تعرض “وزير الإعلام” المنشق عن جماعة الحوثي عبد السلام جابر إلى الرشق بالحذاء وذلك أثناء ظهوره في مؤتمر صحفي بمقر السفارة اليمنية بالعاصمة السعودية الرياض يوم امس الأحد، عقب تمكنه من الفرار من صنعاء إلى السعودية خلال الأيام الماضية.

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