تحالف المجرمين.. تنظيم القاعدة يقاتل الى جانب التحالف السعودي باليمن

كشف تقرير لصحيفة لونغ جورنال الامريكية المتخصصة بشؤون الارهاب، أن جماعات تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية تقاتل الى جانب تحالف العدوان السعودي في اليمن.

وذكر التقرير أن “التنظيم الارهابي مازال يسيطر على بعض المناطق في جنوب ووسط اليمن وهو ليس مجرد تنظيم محلي ، ولكنه لعب دورا رئيسيا في شبكة القاعدة العالمية. كما شغل ناصر الوحيشي ، أمير سابق في تنظيم القاعدة ، منصب القائد العام للقاعدة، حيث يعتقد أيضا أن قادة القاعدة الحاليين في شبه الجزيرة العربية يخدمون في مناصب عليا داخل القيادة العامة للتنظيم الارهابي العالمي”.

واضاف أنه ” في الوقت الذي تجري فيه الحرب المعقدة في اليمن فان التنظيم الارهابي يصطف الى جانب التحالف السعودي الاماراتي ضد الحوثيين في اليمن”، مبينة أن “الطيران الاماراتي والسعودي غالبا ما يتجنب ضرب مواقع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وقد عقدت عدة صفقات بين التنظيم الارهابي وتحالف العدوان في اليمن يسمح له بالحفاظ على قوته “.

وواصل التقرير أن ” الضربات الجوية الامريكية قد انخفضت بشكل كبير على التنظيم حيث لم تنفذ القوة الجوية الامريكية سوى ضربتين جويتين فقط على مواقع القاعدة خلال شهر أيلول الاول الماضي “.

واردف أن ” عدد الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة بلغ 38 ضربة جوية عام 2018 لم يكن منها سوى ضربتين استهدفت تنظيم القاعدة وهو ما يمثل ربع الرقم القياسي الذي سجلته الضربات الجوية الامريكية في اليمن العام الماضي والذي بلغ 131 ضربة جوية “.

واشار التقرير الى أن “القيادة المركزية الامريكية لم تقدم سببا لتخفيض عدد الضربات الجوية ضد تنظيم القاعدة في اليمن ، لكن ربما يكون لتحالف العدوان السعودي الاماراتي دور في ذلك ، كون التنظيم يقف الى جانبه في العدوان على اليمن “.