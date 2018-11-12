بلدية اربد تحذر المراجعين من اشخاص يدعون تسيير المعاملات لقاء مبالغ مالية

دعت بلدية اربد الكبرى المواطنين الى ابلاغها او ابلاغ أي مركز امني عن أي شخص يدعي تقديم المساعدة للمراجعين في تسيير معاملاتهم، خاصة تراخيص المهن مقابل مبالغ مالية.

واكدت البلدية في بيان اصدرته اليوم الاثنين، انه ورد الى البلدية شكاوى حول ادعاء اشخاص قدرتهم على متابعة المعاملات التي تقدم للبلدية وتسيير امورها مقابل مبالغ مالية يتقاضاها هؤلاء.

واضاف البيان، ان البلدية ومن خلال كوادرها تعمل على رصد تلك الشكاوى، لافتاً الى ان التعاملات المالية تتم عبر سندات قبض رسمية واثناء الدوام الرسمي ومع موظفيها دون غيرهم.