اياد علاوي ينفي ترشحه لمنصب وزير الدفاع بالحكومة العراقية

نفى المكتب الاعلامي لائتلاف الوطني العراقية الانباء القائلة ان اياد علاوي، رئيس الائتلاف قد رشح نفسة لمنصب وزير الدفاع في الحكومة العراقية الجديدة.

وجاء في بيان صادر عن هذا الائتلاف ارسل ” للمجد” ان بعض وسائل الاعلام قد تناقلت مؤخرا تصريحات او تسريبات لبعض “ضعاف النفوس” الذين يلهثون وراء مواقع المسؤولية ويظنون ان الجميع يسير بهذا الاتجاه، مفادها ان زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي قد رشح نفسه لمنصب وزير الدفاع” .

غير ان ائتلاف الوطنية، وفي الوقت الذي يدعو وسائل الاعلام الى تحري الدقة في نقل الاخبار، فانه ينفي بشكل قاطع صحة تلك الاشاعات، ويؤكد ان الدكتور علاوي لم يرشح نفسه مطلقاً لأي منصب بل رشح عدة اسماء لهذا المنصب .

وقد نوه البيان مجددا الى ان منصب وزير الدفاع هو من حصة ائتلاف الوطنية في تحالف الاصلاح، وان السيد هشام الدراجي ليس مرشحاً لائتلاف الوطنية ولم يكن من بين الاسماء التي قدمها الدكتور اياد علاوي زعيم الائتلاف لتولي مهام هذا المنصب .