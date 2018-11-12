القبض الاسبوع الماضي على 1278 مطلوباً بقضايا قتل وسرقة واحتيال

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن إدارة البحث الجنائي ومن خلال جهود العاملين فيها بمختلف الأقسام والمفارز التابعة لها تعاملت خلال الاسبوع الماضي مع 219 قضية ضمن اختصاصها تنوعت بين السرقات الجنائية والجنحوية والاحتيال والقتل، فيما أدت جهود متابعة الأشخاص المطلوبين إلى القبض على 1278 مطلوباً لجهات أمنية وقضائية.

وأضاف الناطق الاعلامي أن من ضمن تلك القضايا التي تم التعامل معها جريمتي قتل جرى اكتشافهما وإلقاء القبض على مرتكبيهما، فيما جرى التحقيق في 50 قضية سرقة جنائية اكتشف منها 24 قضية و125 سرقة جنحوية اكتشف منها 54 قضية واكتشفت 29 قضية احتيال من اصل 31 قضية، كما تم ضبط خمس مركبات مسروقة ومعمم عليها وأعيدت لمالكيها.