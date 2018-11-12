الاعيب الغرب.. فرنسا تحارب في مالي الارهابيين الذين اطلقتهم ضد القذافي بليبيا

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مقابلة مع محطة روسيا اليوم، كشف فيها عن محادثة هاتفية سبق ان أجراها مع نظيره الفرنسي، لوران فابيوس خلال “عملية سيرفال” في مالي.

وقال الوزير لافروف : ” كانت فرنسا ترغب في أن تحصل وحدتها العسكرية في مالي على موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمحاربة تلك التهديدات الإرهابية، فاتصل بي لوران [فابيوس] وطلب مني عدم الإعتراض […] ولكنني قلت له يجب أن تتذكر، أنك سوف تقمع أنشطة أشخاص سبق ان قمتم بتسليحهم في ليبيا. ضحك وقال: “هذه هي الحياة”.

ويجب القول فعلا إنها “الحياة” وليست السياسة، فمن المؤكد أن هذا هو مبدأ المعايير المزدوجة “.