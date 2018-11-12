اشهرهم كاريوكا وصباح.. نجوم تزوجوا مرات عديدة تصل إلى 16 مرة

يحفل الوسط الفني المصري بالكثير من الكواليس والأسرار، وكل فنان له قصة وحكاية يمكن أن تُسجل في كتاب أو حتى في فيلم سينمائي، ومن هذه الأسرار الزيجات الكثيرة التي عاشها الكثير من هؤلاء الفنانين.

تحية كاريوكا -16 مرة

قال الكاتب والسيناريست فتحي الجندي إن الفنانة تحية كاريوكا تزوجت 16 مرة وليس 14 كما يُشاع، مشيرًا إلى أن الفنانة تحية كاريوكا كانت ترفض أن يمسها أي شخص إلا في الحلال، وكان آخرهم المخرج المسرحي حسن عبد السلام.

إيهاب نافع 11 مرة

الفنان إيهاب نافع كتب في مذكراته “لعبة الفن والمخابرات” أنه تزوج 11 مرة منها الفنانة المصرية ماجدة الخطيب، وأرملة رأفت الهجان، فضلاً عن تزوجه من مصرية ومغربية وأمريكية وأسترالية وألمانية وسعودية.

محرم فؤاد 7 مرات

المطرب محرم فؤاد تزوج سبع زيجات كانت الأولى من الفنانة تحية كاريوكا، بينما كان هو رقم 11 في سجل أزواجها.

صباح 9 مرات

الفنانة اللبنانية الكبيرة صباح وصل عدد أزواجها إلى تسعة أزواج، هم نجيب شماس والد ابنها الدكتور صباح شماس، والزوج الثاني كان شخصية عربية مهمة قضت معه عدة أشهر، وعازف الكمان أنور منسي والد ابنتها هويدا، وقضت معه أربع سنوات. بينما قضت مع زوجها الرابع أحمد فراج المذيع المصري ثلاث سنوات.

ودخلت صباح في قصة حب مع الفنان رشدي أباظة إلا أن زواجهما لم يستمر طويلاً، وتزوجت من الفنان يوسف شعبان لمدة شهر واحد.

وتزوجت يوسف حمود لمدة سنتين. أما آخر زيجاتها فكانت مع الفنان الشاب وسيم طبارة، وقضت معه أربع سنوات.

سهير رمزي 7 مرات

الفنانة سهير رمزي تزوجت سبع مرات، أولها قبل سن العشرين من الفنان إبراهيم خان، ولم يستمر زواجهما سوى عام واحد ثم وقع الطلاق لتتزوج بعد ذلك من شخصية عربية شهيرة، وأيضًا بعد عام واحد وقع الطلاق لتتزوج من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا الزوج السابق لنجوى فؤاد، ولكن هذا الزواج لم يستمر سوى خمسة أشهر فقط.

تزوجت للمرة الرابعة من الملحن حلمي بكر، وطلقا بعد أربعة أشهر فقط من الزواج لتتزوج للمرة الخامسة من الفنان محمود قابيل، وكما تم الزواج سريعًا تم الطلاق أيضًا.

كما تزوجت من رجل الأعمال البورسعيدي سيد متولي الذي عاشت معه أعوامًا عدة و4 حالات طلاق بينهما و3 حالات عودة، قبل أن تتزوج من الفنان فاروق الفيشاوي وهو زواج لم يستمر سوى أشهر معدودة وقع بعدها الطلاق، ليكون زواجها الأخير من رجل الأعمال السوري خالد البكار، ثم علاء الشربيني.

أحمد الفيشاوي 5 مرات

رغم أن سنه لم يتعد السابعة والثلاثين، إلا أنه تزوج خمس مرات؛ الأولى كانت من هند الحناوي، سرًا في العام 2004، وهي الزيجة التى أثارت جدلاً كبيرًا حينها، والثانية من وسام الحناوي في عام 2007 لمدة 40 يومًا فقط، ودنيس ولمان فتاة ألمانية، انفصلا سريعًا، وفي عام 2012 أعلن الفيشاوي زواجه من الإعلامية اللبنانية رولا الدبس وانفصلا بعد عامين.

وأخيرًا تزوج الفيشاوي من ندى الكامل وأعلن ذلك خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية.

حنان ترك ٥ مرات

تزوجت الفنانة المعتزلة حنان ترك 5 مرات، الأولى من رجل الأعمال أيمن السويدي، لكن لم تستمر الحياة بينهما كثيرًا وانفصلت عنه، ثم تزوجت من المخرج هادي الباجوري وانفصلا سريعًا، قبل أن تتزوج من خالد خطاب وينفصلا.

تزوجت حنان ترك للمرة الرابعة من رجل أعمال لم تصرح باسمه، وانتهى الزواج بإنجاب نجلها محمد، واستمر الزواج لمدة 6 أشهر، بينما كان الزواج الأخير للفنانة المعتزلة من رجل الأعمال محمود مالك.