ارتفاع عدد ضحايا السيول الى ١٣ بعد العثور اليوم على جثة الطفلة المفقودة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن العثور على جثة الطفلة المفقودة نتيجة السيول التي داهمت مناطق في لواء ذيبان الجمعة الماضية.

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة إنه عُثر على جثمان الطفلة المفقودة في منطقة الهيدان، ليرتفع بذلك عدد وفيات حوادث السيول التي وقعت الجمعة إلى 13 وفاة.

من جهته أعلن مساعد مدير الدفاع المدني العميد فريد الشرع عن إنتهاء عمليات البحث والتمشيط بعد العثور على جثة الطفلة المفقودة.

وبين أنه عثر على جثمان الطفلة بالقرب من جسر الهيدان على مسافة تبعد بنحو 20 كم من موقع الحادثة التي وقعت عند جسر الراشدية في مليح الجمعة الماضية.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد أعلنت أمس الأحد عن إرسال فرق إنقاذ لعمليات تمشيط من البحر الميت صعوداً باتجاه الواله.