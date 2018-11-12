اتصالات مصرية بفصائل المقاومة واسرائيل لوقف التصعيد في قطاع غزة

قالت مصادر في حركة حماس إن المخابرات المصرية بدأت مباحثات مع قيادات في حركتي حماس والجهاد من جهة، وسلطات الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، لمنع الانزلاق نحو مواجهة عسكريّة جديدة في قطاع غزّة، بعد اغتيال الاحتلال للقيادي في كتائب عزّ الدين القسّام، نور بركة، وستّة آخرين، وتصدي المقاومة لفريق الاغتيال وقتل ضابط إسرائيلي.

وذكرت مصادر مطلعة، اليوم الإثنين، أن قيادة حماس قد حمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التدهور الأخير، موضحةً أن الاتصالات المصرية، التي يبدو أنها جاءت بعد اتصالات مصرية إسرائيلية، انصبت على ضرورة إيقاف إطلاق النار ومنع التصعيد بإطلاق صواريخ من القطاع صوب الأراضي المحتلة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الإثنين، أنه رصد إطلاق 17 قذيفة من غزّة حتى الساعة الخامسة فجرًا.

وحمّلت المصادر في الحركة، سلطات الاحتلال وألمحت المصادر إلى أن الجانب المصري كان يسعى إلى معرفة مصير القوة الإسرائيلية، داعيًا لضبط النفس.

وتسعى مصر إلى إنقاذ اتفاق التهدئة التي أشرفت عليه عبر جولات مكوكيّة لجهاز مخابراتها، وصل إلى مراحله الأخيرة، بالاقتراب من توقيع اتفاق لهدنة في القطاع تستمر عامين.