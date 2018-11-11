هوى المملكة للصهيونية غلاب

يخطىء من يظن أن الهوى ليس غلاباً !!

لكننا نؤكد .. ونزيد، ان هوى المملكة وربيعها كان استعمارى النسمات .. وها قد حولته رياح الهبوب اِلى أمبريالى بامتياز … و لكى يحصل على هذه الدرجة لابد ان يتلاطف مع الرياح الصهيونية , عسى اَلا تطغى على هواء المملكة فترده رياح عاتية , تقلع أسرة آل عبد العزيز , وتبدلها بمن هم لا يعمهون , وقد أثرت أَلا تترك تلك الأسرة – التى تماهت مع الوهابية وجعلت منها مرجعية دينية تمحو قبر رسول الأنسانية من الوجود – لمن ينقلب عليها يمحو عارها ويعيد جزيرة العرب من جديد الى الوجود .

الهوى غلاب , والطبع يغلب التطبع، ويداوم على التطبيع مع الصهيونية العالمية – منذ مؤسس المملكة التى تسمت باسمه فى ظاهرة عجيبة فى عالم الدول – فالطبيعى أن الشخص ينتسب لبلده , فالشخص من مصر هو مصرى وكذا اللبنانى والسورى , والأمريكى والفرنسى – لكن بلاد الحجاز أنتسبت ظلماً وعدوانا الى آل سعود فانهارت القيم واقترب اليوم الموعود .

منذ ايام الملك عبد العزيز كان للسعودية دورها فى نكبة فلسطين واندحار الجيوش فى 48وتقديم فرائض الولاء والطاعة للأستعمار البريطانى الذى أنشىأ كيان اسرائيل – وحين بزغت شمس جمال عبد الناصر تضىء النضال ضد كيان أسرائيل , وتعتبر الصراع معه صراع وجود , وتسطع بضوئها على الأمة العربية تُفَعِل القومية العربية وتصنع وحدتها تجاه قوى الأحتلال والصهيونية العالمية ,أنبرى الملكان سعود وفيصل الوارثان للمملكة , لدفع الملايين للعملاء وجواسيس الموساد لأغتيال الزعيم جمال عبد الناصر والقضاء على فكرة القومية العربية – وأمرا بفتح المملكة لأجوائها ومطاراتها للطيران الصهيونى لضرب الجيش المصرى الذى راح يساند الثورة اليمنية .

لقد تغلب الطبع وصار الهوى الصهيونى غلاباً، وعبر فيصل عنه ايما تعبير برسالته الشهيره الى (جونسون)يستحثه فيها أن تقوم أسرائيل بضربة جوية وحملة عسكرية تحتل فيها سيناء لكسر جمال عبد الناصر وأنهاء فكرة القومية العربية , وهو ما شجع أسرائيل على عدوان 1967 لأدراكها ان هوى آل سعود مازال صهيونىاً غلاباً – ويخطىء من يظن أن قطع البترول آبان حرب 1973 كان بفعل الملك فيصل كما روج لهذا اتباع كامب ديفيد والسادات , لكن فيصل هو من كسر المنع ,واعاد ضخ البترول للغرب بعد فترة مقاطعة قصيرة , وحقق من خلال ذلك ارباحاً طائلة أنفرد بها فى ظل المقاطعة التى أستمر عليها القذافى وصدام – ولعل الهوى الصهيوني لدى الملك فيصل قد نسم على السادات من وراء النوافذ فحفز الأخير لأستنشاقه فى القدس المحتلة .

أستمر الهوى الصهيونى يعبث بآلية الحكم , حين طرح الأمير عبد الله – الذى صار ملكا- مبادرته للسلام مع اسرائيل، لكن جُل الهوى الصهيونى الذى ادار عجلة حكم المملكة سرى تجاه ماسمى بثورات الربيع العربى – مصر وتونس واليمن – واستغلالها فى تطاير الشرر من نفايات الأرهاب الوهابى الى سوريا وليبيا لتصنيع خريف عربى لتفتيت بنية الدولتين والقضاء على جيشهما – فى سوريا حلت لعنة الأسد على كل مسؤوليى النظام السعودى السياسى والمخابراتى ,وفى ليبيا أنفذوا الأرهاب , فترحم شعبها على زمن القذافى الذى فات .

يخطىء من يظن أن صدام احتل الكويت دون هوى الصهيونية الغالب من حكام الخليج وخاصة المملكة , هؤلاء الذين مولوا صدام وشجعوه على حرب ضروس ضد من قضى على صديقهم عميل الصهيونية وعدو العرب ( محمد رضا بهلوى شاه ايران ), وبعد الحرب نكثوا وعودهم المالية بل وامعنوا فى سرقة بترول العراق , فدفعوا صدام دفعا لأحتلال الكويت , واحالوا المنطقة من يومها الى حروب وخراب ديار وأحتلال من جانب الأمريكان .

فى المراهقة طيش بين وعيون زائغة لفعل الحرام , تباينت ثم انقشع عنها الغبار ولاحت فى الأفق تنشر جسد خاشقجى الذى كان من الاتباع بمنشار, وفى أقوال أخرى أن جسده ذاب (بالأسيد)بأوامر المراهق وفعل الصبيان , وقد استقوى المراهق بهوى نتنياهو وتسيفى ليفنى وابنة ترامب وهؤلاء يكفون لتغليف جرائم القتل والأبادة وتبرير العدوان ,فكان الأمر هينا لنشر فرد او انسان او اذابة جسده بالأسيد .

لم يكن الهوى السعودى الصهيونى لتدمير المنطقة كافيا – فجاءوا بالمراهق عسى أن يعبث طيشه فيقضى على الأخضر واليابس والبشر والحجر فى اليمن , وتصير المنطقة العربية والشرق الأوسط بركاناً أو أعصاراً يذهب بالحجر والأنسان العربى، ويحقق أمال أسرائيل من النيل للفرات وتباشير ذلك انجلت دون لف ودوران حين نشرت صحيفة جيروزاليم بوست الأسرائيلية على لسان رئيس الوفد الانجيلي الصهيونى الذي استضافه ولي العهد السعودي قبل أيام، جويل روزنبرغ إن بن سلمان بدأ اجتماعه مع الوفد بتناول الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر ومهندس الثورة الإيرانية آية الله الخميني، معتبراً إياهما قد دمرا المنطقة وتسببا بمشاكل كبيرة للمملكة العربية السعودية.

كان السكوت عن كلام المراهق غير المسؤل هو خير الردود , لولا اننا اردنا أن نذكر بتاريخ الأسرة السعودية وهواها منذ النشأة الصهيونية والدمار الذى الحقته بأمتنا العربية وأموالها التى تضخ لتدير مصانع السلاح الأمريكية والغربية التى تدمر دولنا العربية وتقتل شعوب أمتنا، وخاصة شعبنا الفلسطينى والسورى والليبى واليمنى , ومن قبل العراقى والى يومنا هذا يتابع المراهق القتل بالمنشار وبالطيران، ولا يستحي أن يوصم الشرفاء بنقيصته الشنعاء .

وطالما هواه صهيونى بأمتياز , فلا عتب ولا عتاب على مايخرج من نتانة الفم واللسان تنشره أقذر جريدةمِدادها من النفايات .

* مصر