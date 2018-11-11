مفتي سوريا يكشف ان الاسد قرأ دخيلة اردوغان مبكراً وقبل اندلاع الاحداث السورية

كشف مفتي سوريا الدكتور أحمد بدر الدين حسون عن وقائع لقاء قديم جمع بينه وبين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبيل انطلاق الأحداث في سوريا.

وفي لقاء مع قناة “النجباء” العراقية، قال حسون إنه التقى بأردوغان في العاصمة أنقرة مطلع عام 2011، حيث أبدى الرئيس التركي استعداد بلاده لمساعدة الحكومة السورية في حال شهدت سوريا “فتنة”، وقال لحسون “الربيع العربي قادم إليكم”، بحسب ما ذكر المفتي.

وأضاف أنه حين نقل كلام أردوغان إلى بشار الأسد، ضحك الأسد وقال “قل له إننا لا نريد منه مساعدة، وإنما نريد أن يرفع بلاءه عنا”، فاستغرب حسون خاصة أن العلاقات السورية- التركية كانت في أوج تحسنها في تلك الفترة.

ووفق حسون، أوضح الأسد “ما جاء اردوغان مرة أو ذهب إلا وطلب منا أن نسمح للأحزاب الدينية أن تعود للتشكيل في سوريا”، في إشارة إلى “الإخوان المسلمين”، وتابع “كان الأسد يرد عليه بقوله أن الاحزاب في سوريا سياسية ولا يجوز أن نخلط الدين بالأحزاب السياسية وأن نشوه الدين”.

وأشار حسون في اللقاء المتلفز إلى أن بعض الصحف التركية طلبت منه مؤخرا عقد حوارات معها، إلا أنه رفض، طالبا منها أن تعترف في تقاريرها أن تركيا دربت 390 ألف مقاتل وأرسلتهم إلى سوريا.