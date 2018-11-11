النخالة يؤكد ان مسيرات العودة لن تتوقف وان المقاومة قد فرضت معادلات جديدة رغم محاولة ترويضها
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جرينتش+2 07:07
مصريون يهاجمون ابن سلمان بعد تطاوله على عبد الناصر واتهامه بتخريب المنطقة

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