مسؤول اردني ينفي التوجه لتمديد مواعيد التنقل على معبر جابر الحدودي

قال مسؤول حكومي لموقع قناة المملكة الإلكتروني، إن ” لا نية لدى الاردن في تمديد ساعات عمل معبر جابر نصيب الحدودي مع سوريا”.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، يقول ان الأردن يعمل ضمن الاتفاق المسبق الذي توصلت إليه اللجان الفنية الأردنية والسورية قبل إعادة فتح معبر جابر – نصيب، وتحديد عمل المعبر من الساعة 8 صباحاً إلى 4 عصراً.

وأشار إلى أن الاتفاق حول هذه المواعيد، بكلا الدولتين، يشمل “المسافر بسيارته الخاصة أو الشحن”.

وأوضح أن “ما يهم الأردن هو حماية حدوده، وهذا ما يمنع إعادة فتح الحدود كما كانت سابقاً 24 ساعة”.

“تعمل الأجهزة الأمنية ضمن إجراءات تفتيشية دقيقة لأي مركبة متجه داخل المملكة للحفاظ على آمن البلد”، يوضح المسؤول.

وبيّن أن الأردن “مدد العمل على معبر جابر مرة واحدة فقط، معتبراً أنها حالة استثنائية فقط منذ إعادة فتحه”.

“المسافرون تأخروا عن الساعة الـ 4 مساء، وهو موعد الإغلاق المعلن، مما تسبب بازدحام وتعليقهم بين الحدين”، يضيف المسؤول.

وقال المسؤول :” مستقبلاً، أي تغيير من الجانب الأردني في مواعيد الإغلاق والفتح للمعبر، سيتم بالاتفاق مع الطرف السوري”.