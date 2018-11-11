“مجتهد”: الملك سلمان قطع جولته ونقل للمستشفى لانه تحمّل فوق طاقته

قال المغرد السعودي المعروف “مجتهد”، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قطع جولته الداخلية، وعاد إلى الرياض لظروف صحية.

واضاف “مجتهد” يقول: “ان الملك موجود في المستشفى التخصصي، فلم تكن عودة الملك للرياض مخططة بل كان المفروض أن يتجه للجوف من حائل وبعدها يزور مناطق أخرى لكن قرر ابنه محمد إعادته للرياض بعد وعكة صحية”.

وتابع: “أُخذ إلى المستشفى التخصصي ولا يعرف إن كان فقط لإجراء فحوصات واطمئنان أو تنويم وعلاج”.

وزار الملك سلمان قبل أيام منطقة القصيم، قبل أن يتوجه شمالا نحو حائل، إلا أنه عاد إلى الرياض فيما استكمل نجله محمد الزيارات.