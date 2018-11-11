في حملة مداهمة واسعة ومستمرة.. ضبط 35 مروجاً ومتعاطياً للمخدرات

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات، عن ضبط عدد من قضايا بيع وترويج وتعاطي المواد المخدرة وتزييف العملة عبر مختلف أقسامها المنتشرة في كافة محافظات ومناطق المملكة، حيث تم إلقاء القبض على المتورطين بتلك القضايا وما بحوزتهم من مواد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال أقسامها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة تعاملت خلال اليومين الماضيين مع عدد من قضايا تهريب وترويج وحيازة المواد المخدرة بعد متابعة كافة المعلومات التي وردت إليهم وتتبع ورصد عدد من المشتبه بهم بمثل تلك القضايا.

ومن ابزر تلك القضايا التي تم التعامل معها كانت بعد متابعة معلومات حول قيام شخصين بنقل كمية من الحبوب المخدرة من محافظة المفرق بواسطة احدى المركبات حيث وضعت الكمائن اللازمة وجرى استيقاف المركبة التي عثر داخلها بعد ضبط الشخصين المشتبه بهما على 3000 حبة مخدرة أخفيت داخل قطع من مادة الشكولاتة.

وفي جنوب العاصمة نفذت حملة على مروجي المواد المخدرة، القي القبض خلالها على 10 أشخاص وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة، فيما دوهم منزل شخص مطلوب ومصنف بالخطير في منطقة جبل النظيف وسط العاصمة ، وألقي القبض عليه بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص أخرين داخل المنزل وعثر داخل المنزل بعد تفتيشه على 3 ملغم من مادة الحشيش الصناعي المخدر وكميات من الحبوب المخدرة المختلفة .

والقي القبض في وسط العاصمة خلال التعامل مع قضيتين منفصلتين في الجوفة وجبل الحسين على مروجين اثنين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة المعدة للبيع، وفي منطقة أبو نصير شمال العاصمة القي القبض على ثلاثة أشخاص مطلوبين بقضايا السلب والشروع بالقتل بعد تحديد مكان تواجدهم وضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المختلفة .

وفي لواء الرمثا دوهم منزل احد الأشخاص بعد التأكد من معلومات حول امتلاكه كميات من العملات الورقية المزيفة حيث القي القبض عليه وبتفتيش المنزل عثر على كميات من الأوراق النقدية المزيفة ، فيما دوهم غرب اربد منزل احد الأشخاص المشبوهين بعد ورود معلومات حول امتلاكه مجموعة من الاسلحة النارية حيث القي القبض عليه وضبطت بحوزته مجموعة من الأسلحة النارية والذخيرة .

ونفذت في مدينة العقبة حملة على عدد من الاشخاص المشبوهين بقضايا ترويج المواد المخدرة والقي القبض على ستة اشخاص منهم وبحوزتهم كميات من تلك المواد المخدرة، وفي محافظة المفرق القي القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم 700 حبة مخدرة، كما والقي القبض في محافظة مادبا على شخصين داخل احدى المركبات وضبط بحوزتهم كمية من مادة الحشيش المخدر والحبوب المخدرة، فيما القي القبض في محافظة جرش على مروج بحوزته 17 قطعة من مادة الحشيش المخدر .

وأضاف الناطق الإعلامي ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تابعوا منذ ايام معلومات حول قيام شخص من جنسية عربية بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيدا لتهريبها بواسطة مركبته حيث جرى تحديد موعد نقله للمادة المخدرة وتم إيقافه وإلقاء القبض عليه وعثر داخل المركبة على 10 الأف حبة مخدرة اخفيت داخل عبوة بلاستيكية

وبوشر بالتحقيق مع كافة المقبوض عليهم لاحالتهم لمدعي عام محكمة امن الدولة.