فتح العواصم الخليجية امام وزير المخابرات الإسرائيلي يفتح شهيته للمزيد من التطبيع

قال وزير مخابرات العدو الإسرائيلي إسرائيل كاتس بعد زيارته إلى سلطنة عمان إن “على بلاده ودول الخليج العربية التعاون في مجال أمن الطيران ومجالات مدنية أخرى مثل النقل والطيران التجاري والسياحة.

وفي حديث لوكالة “رويترز”، قال كاتس: “من وجهة نظري يمكن ويجب للتعاون بين إسرائيل ودول الخليج أن يتوسع… لدى إسرائيل أيضا الكثير لتقدمه عندما يتعلق الأمر بتحلية المياه والري والزراعة والدواء”.

وأشار الى أن الزيارات العلنية التي قام بها وزراء إسرائيليون في الآونة الأخيرة الى الخليج “تأتي في إطار توجه أوسع نطاقا لتعزيز العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج على أساس المصالح المشتركة واعتراف متبادل بالفوائد المحتملة للجانبين… وكلاهما في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة إضافة إلى الفرص”.

وكان كاتس، الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل، في العاصمة العمانية مسقط هذا الأسبوع لحضور مؤتمر عن النقل. وجاءت زيارته بعد أقل من أسبوعين من زيارة نادرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعمان التقى خلالها بالسلطان قابوس.