علاجات عجائز الجدات والامهات لاصابات الاطفال تثبت جدارتها العلمية وتستعيد حضورها

تستخدم الأمهات علاجات “الزوجات القديمة” لعلاج إصابات معينة يتعرض لها أطفالهن، مثل وضع اللحم النيئ على الثآليل أو فرك خاتم الزواج بالعين المنتفخة، وغيرها من الحيل الأسطورية.

وعلى الرغم من غرابة هذه العلاجات وعدم تناسبها مع الشروط العلمية، إلا أن البعض منها أثبت فعاليته وفقا للخبراء.. وفيما يلي 9 علاجات أسطورية “فعالة” شائعة الاستخدام:

1- الشريط اللاصق لعلاج البثور

وجدت دراسة علمية أن تغطية البثور بالشريط اللاصق أفضل من تجميدها، حيث يتم تنظيف المنطقة قبل وضع اللاصق الطبي.

2- المطهر القوي: الليسترين

يمكن لمعطر التنفس الكلاسيكي والمطهرات القوية، حماية أقدام الأطفال من البثور وعلاجها بوضع قطعة قطنية مغمورة بالليسترين، على البثور في الأقدام 3 مرات يوميا.

3- قشر الموز لعلاج الكدمات

يمكن استخدام قشر الموز لعلاج الكدمات المؤلمة، من خلال وضعه على مكان الإصابة وربطه بضمادة طوال الليل.

ويساعد المنغنيز والمغنيسيوم والبوتاسيوم على تدفق الدم عبر الأوعية تحت الجلد، ما يؤدي إلى التخلص من السموم الملونة.

4- زيت الزيتون لعلاج آلام الأذن

عادة ما تحوي قطرات الأذن على مواد منزلية، مثل زيت الزيتون أو كربونات الصودا، التي تساعد على علاج الأذن من العدوى البكتيرية.

5- مكعبات الثلج لتخفيف آلام الأسنان

يساعد الثلج على تخفيف تورم وألم الأسنان، من خلال تخفيض الحرارة التي تزيد من سوء حالة الالتهاب.

6- الفلفل المطحون

تظهر الدراسات أن أحد مكونات الفلفل المطحون، المسمى piperine، يتميز بخصائص قوية لعلاج الجروح الصغيرة، من خلال تسريع تخثر الدم وبالتالي التئام الجرح وقتل البكتيريا العالقة والحد من الندبات.

7- البصل لعلاج لدغات الدبور

يمكن فرك شريحة من البصل على مكان الإصابة بلدغة الدبور، من أجل تقليل التورم وتسريع العلاج، حيث تساعد أنزيمات البصل الطازج على تحطيم المركبات المسببة للالتهاب.

8- الزنجبيل لعلاج أمراض السفر

يحتوي الزنجبيل على اثنين من المكونات النشطة التي تقلل من كمية العصارة المعدية الناتجة، وتخفض الحموضة في المعدة، ما يساعد على مكافحة الغثيان أثناء السفر.

9- مكعبات السكر لعلاج الحازوقة

يُعتقد أن السكر يحفز بطريقة ما العصب المبهم، الذي ينقل الأوامر من الدماغ إلى الحجاب الحاجز، لوقف اضطراب العضلات والتشنج اللاإرادي.