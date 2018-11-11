عادل إمام في ورطة بسبب رفض الرقابة لسيناريو مسلسله الرمضاني الجديد

تداولت وسائل إعلام مصرية خبر رفض رقابة المصنفات الفنية المصرية سيناريو مسلسل جديد كان يفترض أن يقدمه الفنان عادل إمام خلال رمضان المقبل، وهو ما وصفه البعض بـ”ورطة” يعيشها الزعيم.

ويلعب عادل إمام في المسلسل المفترض دور طبيب نفسي مشرف على رئيس الجمهورية.

ويظهر رئيس الجمهورية في المسلسل شخصا مهزوزا، ما جعله يستعين بطبيب نفسي بقصر الرئاسة، وهو السبب الذي قد يكون وراء رفض سيناريو المسلسل، الذي تعمل على إنتاجه شركة “ماجنوم” المملوكة لنجل عادل إمام المخرج رامي إمام ورجل الأعمال هشام تحسين.

وقالت مواقع إخبارية إن قرار لجنة الرقابة خلق صدمة كبيرة لـ “الزعيم” الذي لم يتغيب في السنوات الماضية عن دراما رمضان، حيث نسب المشاهدة العالية والأرباح المالية ضخمة.

وخلال الأيام المقبلة سيحدد عادل إمام موقفه ما إذا كان سيصر على مسلسله هذا أو يستعين بمسلسل جديد أو يتغيب عن الدراما في شهر رمضان المقبل.