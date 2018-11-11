تركي الفيصل يستعرض تاريخ اسرته في طرح مبادرات الصلح والتطبيع مع اسرائيل

أكد تركي الفيصل، مدير مركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات ومدير المخابرات السعودية السابق، أن بلاده هي اللاعب الرئيسي بتشجيع السلام مع الكيان الإسرائيلي.

وقال الفيصل في تصريحات نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية ، إن “السعودية هي لاعب رئيسي في تشجيع السلام في العالم العربي مع إسرائيل ليس فقط من خلال مبادرة السلام العربية لعام 2002، بل قبل ذلك عبر خطة الملك السعودي الاسبق فهد بن عبد العزيز التي قدمت بين عامي 1981 و1982”.

وأضاف الفيصل الذي شغل منصب سفير السعودية في أميركا وبريطانيا، ان “خطة الملك فهد أخذت في الاعتبار وجود إسرائيل”.

ولفت إلى أن بلاده “كانت عضوا فاعلا في النقاشات التي تدور في الأمم المتحدة، أكانت في مواضيع الشرق الأوسط أو الشؤون العالمية أو غيرها من المسائل التي تساهم فيها بشكل إيجابي وذات معنى”.