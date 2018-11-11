الهيئة المستقلة للانتخاب تعلن نتائج انتخابات غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الأحد، النتائج النهائية لانتخابات غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية.

ونشرت الهيئة النتائج التفصيلية على موقعها الإلكتروني بعد أن تم تدقيقها واعتمادها رسميا من قبل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ليصار إلى نشرها في الجريدة الرسمية ، وذلك استنادا لأحكام البند (14) من الفقرة(أ) من المادة (10) من نظام غرف الصناعة رقم (56) لسنة 2005.

ووفق الهيئة، فاز بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة عمان كل من: موسى الساكت وفتحي الجغبير وديما سختيان وتميم القصراوي واياد ابوحلتم وسعد ياسين وعدنان غيث واحمد الخضري ونبيل اسماعيل.

أما مقاعد ممثلي القطاعات الصناعية ،فكانت نتائجها على النحو التالي : قطاع الصناعات التعدينية معن النسور، الصناعات العلاجية واللوازم الطبية مازن طنطنش ، الصناعات الإنشائية علاء ابو صوفه، الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل احمد البس، صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية عبد الحكيم ظاظا، الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات محمد الحاج حسن ، الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية محمد الجيطان، الصناعات البلاستيكية والمطاطية علاء ابو خزنه، الصناعات الجلدية والمحيكات: ايهاب قادري ، الصناعات الخشبية والأثاث سعد استيتيه.

وفاز بعضوية مجلس ادارة غرفة صناعة اربد كل من: هاني العبدالله وايوب العفوري وحسين الدرايسة وخلدون النادي و فايزه الملاح ومأمون حلاوة و خالد خراشقة وموفق بني هاني ورائد سمارة .

أما مجلس ادارة غرفة صناعة الزرقاء فقد فاز بعضويته بالتزكية كل من : حسين حواتمة وحيدر العمايرة وعلي حسان وفارس حمودة وامجد الباشا وجميل وريكات و طلال اغزاوي وبسام الكيلاني ودينا خياط .