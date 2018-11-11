القوت المسلحة الاردنية تنفي إطلاق النار من نقطة مراقبة على سيدة في مخيم الرقبان الحدودي

قالت القوات المسلحة الأردنية أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر فيه سيدة ادعى ناشرو الفيديو انها قتلت برصاص إحدى نقاط المراقبة الأردنية القريبة من مخيم الرقبان وهي جالسة أمام سكنها.

وأكدت القوات المسلحة الاردنية في بيان صادر عنها اليوم أن هذه المعلومات عارية عن الصحة تماما ولم يتم اطلاق اي نيران تجاه المخيم من اي مراقبة عسكرية أردنية، وتلفت الانتباه بان هذه المجموعات والمواقع لعناصر من المخيم تنشر بين فترة واخرى مثل هذه المقاطع لغايات التشويش وبث الاشاعات الكاذبة التي لا تمت للواقع بصلة، بل تستخدمها للتغطية على جرائمها التي ترتكبها بحق سكان المخيم الذي هو داخل الأراضي السورية ولا يدخلها الجيش الاردني بتاتاً.

وحذرت القوات المسلحة من تداول مثل هذه المعلومات التي لا تخدم الا هذه العناصر التي تعيث في الأرض فساداً وافساداً.