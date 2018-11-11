الفنانة مهى المصري تظهر بعدة وجوه جراء عمليات التجميل المتكررة

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي (انستغرام) صور جديدة للفنانة السورية، مهى المصري، وذلك بعد عدة عمليات تجميلية خضعت لها لتحسين جمال وجهها الذي تعرض لانتكاسة جراء عمليات تجميل فاشلة.

وقد شعر محبو الفنانة السورية بالسعادة بعدما أطلت بجمالها المعهود قبل شهر، إثر علاجها من تشوّه الوجه الذي عانت منه على خلفية لجوئها لعمليات تجميل فاشلة، وفق تعبيرها.

لكن الفنانة السورية تعرضت لانتكاسة جديدة، حيث ظهرت بملامح وجه منتفخة في مجموعة صور نشرتها زميلتها الممثلة سحر فوزي قبل أيام على إنستغرام.

وما أن بدأت هذه الصور بالإنتشار حتى أعرب روّاد مواقع التواصل الإجتماعي عن تعاطفهم مع معاناة مها المصري، متمنين استعادة جمال وجهها إلى سابق عهده.