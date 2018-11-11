اجهزة ابن سلمان تعتقل كاتباً سعودياً لرفضه نهج التطبيع مع اسرائيل

كشف حساب “معتقلي الرأي” عن اعتقال كاتب سعودي بسبب رفضه سياسات التطبيع الحكومية السعودية مع إس رائيل.

ونشر “معتقلي الرأي”، فيديو من مقابلة سابقة للكاتب جميل فارسي، الذي اعتقل في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، يؤكد فيه أن إسرائيل دولة “عدو”، ومحتلة لأرض عربية، ولا يمكن التطبيع معها.

وقال فارسي في المقابلة إنه لا يمكن تقبل فكرة التعامل مع اسرائيل، مضيفا أنه في حال العجز عن مواجتها عسكريا، فلا أقل من مواجهتها دبلوماسيا.

وأوضح فارسي أن على بلاده والدول العربية استغلال العلاقة الجيدة مع واشنطن من أجل الضغط على اسرائيل في القضية الفلسطينية.

اللافت في المقابلة التي أذيعت سابقا على قناة “المجد”، أن المحاور الإعلامي فهد السنيدي، والضيفان جميل فارسي، وأستاذ السياسة الشرعية والنظم العامة، سعد العتيبي، جميعهم معتقلون حالياً في السجون السعودية.

وتعتقل السلطات السعودية عشرات الدعاة والأكاديميين والمثقفين بتهم مختلفة.

ووجهت السلطات لجميل فارسي عدة تهم، منها حمل “أفكار خطيرة”.