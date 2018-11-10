وزارة المياه تعلن ان السدود خزّنت 26% من طاقتها خلال يومين

صرح وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود إن سدود المملكة الرئيسية الـ (14) خزنت حوالي 9 ملايين متر مكعب خلال الـ 48 ساعة الماضية من كامل سعتها التخزينية البالغة 336 مليون متر مكعب ، وبنسبة تزيد على 26 بالمائة، من الطاقة التخزينية الكاملة لها.

واوضح المهندس ابو السعود ان كميات الهطول على جميع مناطق المملكة خلال المنخفض الأخير بلغت 512 مليون متر مكعب ، مشكلة ما نسبته (3ر6) بالمائة من المعدل السنوي طويل الأمد البالغ 1ر8 مليار متر مكعب سنويا، مبينا انه سيكون لهذه الأمطار الأثر الكبير في تغذية المياه الجوفية والزراعات المختلفة والمراعي لمربي الماشية.

واضاف ان محافظة مأدبا سجلت أعلى نسبة هطول ، اذ بلغ في منطقة الوالة (6ر25) مليمتر خلال 48 ساعة الماضية ، كما سجلت المحافظة معدلا عاما بلغ( 1ر5) مليمتر ، فيما سجلت محافظات العاصمة( 4ر2) مليمتر ، والبلقاء (6ر4) مليمتر والزرقاء (9ر0) مليمتر وجرش( 7ر5) مليمتر والمفرق(1ر0) مليمتر وإربد (1) مليمتر وعجلون (7ر0) مليمتر والكرك( 3ر4) مليمتر والطفيلة(5ر7) مليمتر ومعان(9ر4) مليمتر والعقبة(2ر0) مليمتر .

واستعرض ابو السعود كميات المياه التي خزنت في السدود حتى صباح اليوم السبت موضحا انها ارتفعت الى (6ر87) مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية بلغت 26 بالمائة من اجمالي طاقة التخزين الكلية البالغة 336 مليون متر مكعب ،وقال ان تخزين سد الوحدة بلغ (86ر1) مليون متر مكعب بنسبة تخزين بلغت 6ر1 بالمائة من طاقته الكلية البالغة (110) مليون متر مكعب، وسد العرب (44ر1 ) مليون متر مكعب بنسبة 5ر8 بالمائة من طاقته البالغة 7ر16 مليون متر مكعب ، وسد شرحبيل(46ر0) مليون متر مكعب بنسبة (6ر11 )بالمائة من طاقته الكلية البالغة (96ر3 )مليون متر مكعب ، وسد كفرنجة ( 94ر0) مليون متر مكعب بنسبة (12 ) بالمائة ، وسد الملك طلال (34) مليون متر مكعب بنسبة (45 )بالمائة من طاقته البالغة (75 ) مليون متر مكعب ، وسد الكرامة (5ر15) مليون متر مكعب بنسبة (1ر28 ) بالمائة من طاقته البالغة 55 مليون متر مكعب ، وسد شعيب (1ر1) مليون متر مكعب بنسبة (65 ) بالمائة من طاقته الكلية البالغة (7ر1 )مليون متر مكعب ، وسد الكفرين (89ر2 )مليون متر مكعب بنسبة 34 بالمائة من طاقته الكلية البالغة (4ر8 ) مليون متر مكعب ، وسد زرقاء ماعين (490ر0 ) مليون متر مكعب من طاقته التخزينية البالغة (2) مليون متر مكعب ، وسد الوالة (18ر8 )مليون متر مكعب بنسبة تخزين كاملة ، وسد الموجب( 6ر17 )مليون متر مكعب بنسبة تخزين بلغت ( 2ر59 )بالمائة من طاقته الكلية البالغة (29 ) مليون متر مكعب ، وسد التنور( 57ر2 )مليون متر مكعب بنسبة تخزين بلغت(4ر17 )بالمائة من طاقته الكلية البالغة( 7ر14 ) مليون متر مكعب ، وسد اللجون (1ر0 )مليون متر مكعب بنسبة (10) بالمائة من طاقته البالغة 1 مليون متر مكعب ، وسد الكرك (9ر0 ) بنسبة (6ر4 ) بالمائة من طاقته البالغة 2 مليون متر مكعب.

وناشد وزير المياه والري الاخوة المواطنين بضرورة تعظيم الفائدة من الأمطار عبر الحصاد المائي لمختلف الغايات وتخزين كميات الأمطار للاستفادة منها في الاستخدامات المختلفة ، ومتابعة الارشادات والتعليمات الصادرة عن الوزارة والمؤسسات الاخرى ، والابتعاد عن المرافق المائية ومجاري السيول والاودية حفاظا على حياتهم ومصالحهم .