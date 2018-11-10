لا داعي للمماطلة.. اردوغان يعلن تسليم التسجيلات الصوتية المتعلقة باغتيال خاشقجي للسعودية وفرنسا وبريطانيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن السعودية أرسلت النائب العام سعود المعجب إلى إسطنبول لوضع العراقيل في مسار التحقيق بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة أنقرة، اليوم السبت: “أعطينا التسجيلات الصوتية الخاصة بقضية الاغتيال للسعودية ودول مثل فرنسا وبريطانيا، ولا داعي للمماطلة”.

وصعد الرئيس التركي من لهجته ضد السعودية، مطالباً إياها بالتصرف بعدل للتخلص من هذه الشبهة، “وإلا فإنها ستلصق بهم دوماً”.

وفيما يتعلق بجثة خاشقجي المختفية منذ أكثر من شهر، أكد أردوغان أنه ” لا يوجد بيدنا أي وثيقة أو دليل حولها”، مؤكداً أن “السلطات السعودية أرسلت النائب العام،لكنه جاء لوضع العراقيل”.

وشدد على أن “قتلة خاشقجي هم بالتأكيد بين الأشخاص الـ15 أو الـ18 وليس هناك داعٍ للبحث عنهم في أي مكان آخر”، مؤكداً أن “فريق الاغتيال يعرف بشكل قطعي الفاعل ويعرف أين تم أخذ الجثة”.