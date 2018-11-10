لانه يحترم المسؤولية.. استقالة وزير الأشغال الكويتي بسبب أزمة السيول

قدّم وزير الأشغال الكويتي حسام الرومي، امس الجمعة، استقالته من منصبه على خلفية فيضانات شهدتها البلاد قبل أيام.

وقال الرومي، في بيان، “انطلاقا من مسؤوليتي الأدبية، وتعزيزا للنهج الذي اختطه سمو رئيس مجلس الوزراء، في تحمل تبعات المسؤولية الجسيمة التي تتحملها الحكومة، فقد تقدمت باستقالتي إلى الرئيس”.

وعبر الرومي عن “عميق أسفه إزاء الأضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين جراء موجة الأمطار الكثيفة التي شهدتها البلاد”.

وقدّم اعتذاره لكافة المواطنين والمقيمين الذين تعرضوا للضرر.

من جهته، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، في بيان، توجيه دعوة إلى الحكومة والنواب، لعقد اجتماع غداً الأحد.

وأوضح البيان، أن الاجتماع سيبحث تداعيات وآثار هطول الأمطار الغزيرة على المواطنين، وتعاطي الجهاز الحكومي وتعامله مع أضرار المواطنين الناتجة عن هذه الكوارث.

وشهدت الكويت، يوم الثلاثاء الماضي، أمطارا رعدية غزيرة تسببت في ارتفاع منسوب المياه في بعض الأنفاق والشوارع في مختلف أنحاء البلاد.