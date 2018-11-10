تركي الفيصل يعلن رفض السعودية لاي تحقيق دولي في قضية مقتل خاشقجي

أعلن رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، رفض المملكة طلبا عاجلا بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.

وقال الأمير تركي الفيصل، في كلمة له بمعهد السلام الدولي في نيويورك، إن بلاده “لن تقبل إطلاقا بتحقيق دولي مستقل في قضية مقتل خاشقجي”، معتبرا أن المملكة السعودية تمتلك نظاما قضائيا “مدعاة للفخر”، وذلك وفقا لصحيفة “yenisafak” التركية.

وأعرب الفيصل، عن أمله في أن تضع المملكة كافة الحقائق على الطاولة وتفي بتعهدها بالاجابة عن كافة الأسئلة بشأن مصير جثة خاشقجي.

وأعلن النائب العام السعودي، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.