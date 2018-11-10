بيع أطروحة وكرسي متحرك لستيفن هوكينج في مزاد مقابل مليون دولار

بيع كرسي يعمل بمحرك استخدمه عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينج بحوالي 300 ألف جنيه استرليني (391749 دولارا) فيما بيعت رسالة علمية له بمثلي هذه القيمة تقريبا خلال مزاد خصصت عائداته لصالح مؤسسة خيرية.

وتوفي هوكينج، الذي اشتهر بأبحاثه لاستكشاف نشأة الكون، في مارس آذار عن عمر 76 عاما بعد أن أمضى جل حياته قعيدا على كرسي متحرك بسبب مرض عصبي.

وبيعت بعض متعلقاته ومن بينها مقالات وميداليات وجوائز ونسخة من كتابه (تاريخ موجز للزمن) تحمل بصمة إبهامه عبر الإنترنت يوم الخميس إلى جانب خطابات ومخطوطات تعود لإسحق نيوتن وتشارلز داروين وألبرت آينشتاين.

وبيعت أطروحة هوكينج التي تحمل عنوان (خصائص الأكوان المتسعة) والمؤلفة من 117 صحفة بمبلغ 584750 جنيها استرلينيا، متجاوزة القيمة المقدرة لها قبل المزاد وهي 150 ألف جنيه استرليني.

وبيعت ميداليات وجوائز مقابل 296750 جنيها استرلينيا، في حين بيع الكرسي المتحرك أحمر اللون مقابل 296750 جنيها استرلينيا، بينما كانت القيمة المقدرة له قبل المزاد هي 15 ألفا فقط.

وأجرت دار مزادات كريستيز المزاد الإلكتروني على مدار تسعة أيام تحت اسم ”على أكتاف العمالقة“ لجمع تبرعات لمؤسسة ستيفن هوكينج الخيرية ورابطة مرضى العصب الحركي.

وقال توماس فنينج رئيس قسم الكتب والمخطوطات بدار مزادات كريستيز بلندن قبل إجراء المزاد لرويترز ”كان ستيفن هوكينج شخصية عظيمة في أنحاء العالم. امتلك هذه القدرة المذهلة على التواصل مع الناس“.