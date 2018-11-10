الدكتور محمود السمرة في ذمة الله

فقدت الأسرة الأكاديمية والأدبية اليوم السبت وزير الثقافة الأسبق الدكتور محمود السمرة الذي انتقل الى رحمته تعالى عن عمر يناهز 90 عاما.

ونعت وزارة الثقافة الدكتور السمرة مستذكرة خدماته الجليلة التي قدمها خلال توليه مناصب مختلفة، وفي المؤسسات التعليمية كالجامعة الأردنية، جامعة البترا، وعمله في مجمع اللغة العربية الأردني، وعضويته في عدد من المجامع العلمية والهيئات المحلية والعربية.

أصدر الدكتور السمرة طوال مسيرته العملية 250 كتاباً وبحثاً ومقالاً ومؤلفاً ومخطوطة، وحصل على عدد من الأوسمة والجوائز، منها وسام الحسين للإبداع والتميز 2002، ووسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى 1993، ووسام التربية الممتاز 1993، ووسام الكوكب الأردني من الدرجة الثانية 1991، ووسام القدس للثقافة من منظمة التحرير الفلسطينية 1991، والوسام السويدي 1989، ووسام الاستقلال من الدرجة الأولى 1974، وجائزة روفن من جامعة لندن 1958.

عمل في بداية حياته العملية نائباً لرئيس تحرير مجلة العربي الكويتية عام 1958، بعدها رئيساً لجامعة البترا للفترة 1993 الى 2003، ورئيسا لمجلس أمناء الجامعة من 1992 الى 1994.

تولى منصب وزير للثقافة عام 1993، ورئيس الجامعة الأردنية للفترة 1989 الى1991، ونائب رئيس الجامعة الأردنية للفترة 1973 الى 1989، وأستاذ وعميد كلية الآداب بالجامعة الأردنية للفترة 1968 الى 1973.

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