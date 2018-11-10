الأمن العام يحدد الطرق غير السالكة حتى الآن

قالت مديرية الأمن العام، اليوم السبت، إن جميع الطرق في المملكة لغاية الساعة العاشرة صباحا سالكة باستثناء طرق محدودة بسبب ارتفاع منسوب المياه.

والطرق هي طريق البحر الميت، وطريق جسر العمري باتجاه الجفر، وطريق معان باتجاه الجفر.

وأهابت مديرية الأمن العام بكافة المواطنين أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وتجنب المسير على الطرق المغلقة والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول، والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم وإرشادهم، وفي حالة الاحتياج للضرورة والمساعدة الاستفسار والاتصال على رقم الطوارئ 911.