فيما تشارك القوات المسلحة بعمليات البحث والانقاذ.. ارتفاع عدد وفيات السيول امس الجمعة الى 11 وفاة
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جرينتش+2 12:07
الأمم المتحدة تؤكد انتشار الإرهابيين وتجار البشر بمخيم الركبان وبحماية امريكية

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