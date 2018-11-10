فيما تشارك القوات المسلحة بعمليات البحث والانقاذ.. ارتفاع عدد وفيات السيول امس الجمعة الى 11 وفاة
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جرينتش+2 12:09
اعتراف اسرائيلي صريح بان التنسيق الأمني مع السلطة يمنع اندلاع انتفاضة في الضفة الغربية

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